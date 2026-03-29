全中運跆拳道傳佳績！花蓮已獲1金2銀　多項擠進名次展現實力

▲花崗國中黃于恩（中）勇奪國女組跆拳道對打44公斤級金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

115年全國中等學校運動會將於4月18日至23日舉行，各項賽事陸續展開，其中跆拳道項目率先登場，賽事自3月26日起至4月2日於嘉義縣立體育館進行，各縣市選手齊聚一堂、同場競技，競爭相當激烈。

花蓮縣代表隊於本屆跆拳道賽事表現亮眼，接連傳出捷報。其中於3月28日由國女組對打44公斤級花崗國中黃于恩勇奪金牌，展現優異實力；另於3月27日品勢項目也有斬獲，拿下2面銀牌，分別為國男組品勢個人賽國風國中陳哲洋，以及國女組品勢團體賽國風國中楊詠晴、史珮穎、徐沛緹聯手獲得。

▲花崗國中團隊，前排中間為花崗國中金牌黃于恩。

花崗國中跆拳道隊本屆表現突出，黃于恩於賽事中一路過關斬將，當日連續出賽四場皆以直落二勝出，展現穩定成熟的比賽掌握能力。姜智騰教練表示，黃于恩自去年起於全國青少年錦標賽及總統盃等重要賽事皆奪冠，並入選世界青年國家代表隊，預計於賽後代表中華台北參加世界青年跆拳道錦標賽。隨著國際賽經驗累積，其比賽節奏與心理素質顯著提升，本屆賽事後段更展現良好壓制力，順利摘金。

花崗國中校長鄭健民29曰也蒞臨會場為選手加油打氣，給予選手及教練團極大鼓勵。

▲國女組跆拳道品勢團體賽銀牌--國風國中史珮潁（左）、中國女組跆拳道品勢團體賽銀牌--國風國中楊詠晴（中）、國女組跆拳道品勢團體賽銀牌--國風國中徐沛緹（右）。

國風國中於品勢項目也展現扎實訓練成果，選手在場上表現沉穩，動作俐落、節奏精準。教練團表示，選手們歷經長時間訓練與反覆修正，在穩定度與自信心上持續成長，方能於全中運舞台展現成果，體現不斷精進、自我突破的運動精神。

此外，花蓮縣代表隊在多項賽事也有不俗表現，共獲得5項第五名，包括國男組品勢個人賽花崗國中鄭宇傑、國男組品勢團體賽國風國中張宇彥、陳哲洋、嘎兆•巴奈、國中組品勢男女雙人賽國風國中嘎兆•巴奈與史珮穎，以及國女組對打42公斤級花崗國中陳郁晴與49公斤級花崗國中游恩慈。

▲國風國中團隊。

另有3項第七名成績，分別為國中組品勢男女雙人賽國風國中陳哲洋與楊詠晴、國男組對打51公斤級美崙國中林子瑋，以及國女組對打44公斤級國風國中徐沛緹。

整體而言，花蓮縣代表隊於跆拳道項目穩定發揮，選手展現平日訓練成果與堅強實力，持續為縣爭光。賽事仍持續進行中，期待後續再創佳績，為花蓮再添榮耀。

