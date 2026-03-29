快訊／台中太平癌翁墜樓！倒臥血泊無心跳　送醫搶救不治

▲台中癌翁墜樓不治。（示意圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市太平區新平路今(29日)下午2時52分許傳出一起墜樓案，警方初步調查，一名73歲、罹患癌症的老翁突從住家頂樓墜落，被發現時已倒臥在血泊中、一動不動，警消獲報到場時，老翁已經沒有呼吸心跳，經緊急送往國軍台中總醫院搶救後，稍早仍宣告不治身亡。詳細案情還有待進一步釐清。

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