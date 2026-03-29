游智彬「丟水球聲援柯文哲」遭警查扣　鼻樑被眼鏡劃傷

記者張君豪／台北報導



民眾黨號召「329上凱道」挺柯文哲，新黨北市議員參選人游智彬到場以丟擲水球方式聲援，大批警力為了維護其他遊行民眾人身安全，介入搶下水球代保管，執法過程中游的鼻樑遭自己眼鏡劃傷。警方表示，該活動由民眾黨申請，於今天0時至22時舉行，主辦單位事前已表明不歡迎攜帶水球等爭議道具進場，警方依規定執法維護集會遊行安全，過程並無不法。

▲北市議員參選人游智彬參加挺柯大遊行時丟水球，遭警員管束。（圖／記者張君豪翻攝）



中正一警方指出：北市議員參選人游智斌自行攜帶水球及宣傳道具，於中山南路與徐州路遭警員攔查，警方告知主辦機關相關規定，但游男不願配合，直接在人行道上丟擲水球。因現場仍有行人通行，警方認為該行為可能影響通行安全，在場警力立即上前制止，並查扣游的道具和水球代為保管。查扣水球過程中，游男鼻部遭自己眼鏡劃傷。



警方說明，對於合法集會原則上予以保障，但針對主辦單位明確表示不歡迎之行為，得依《集會遊行法》5條、21條規定予以排除；另民眾於公共空間丟擲物品，恐影響他人安全，警方依《警察職權行使法》第27條、第28條，以影響最小方式介入處置，警方宣示上述作為依法行政並無過當。

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