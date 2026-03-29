　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

游智彬「丟水球聲援柯文哲」遭警查扣　鼻樑被眼鏡劃傷

記者張君豪／台北報導

民眾黨號召「329上凱道」挺柯文哲，新黨北市議員參選人游智彬到場以丟擲水球方式聲援，大批警力為了維護其他遊行民眾人身安全，介入搶下水球代保管，執法過程中游的鼻樑遭自己眼鏡劃傷。警方表示，該活動由民眾黨申請，於今天0時至22時舉行，主辦單位事前已表明不歡迎攜帶水球等爭議道具進場，警方依規定執法維護集會遊行安全，過程並無不法。

▲北市議員候選人游智彬參加挺科大遊行丟水球遭多名警員管束。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市議員參選人游智彬參加挺柯大遊行時丟水球，遭警員管束。（圖／記者張君豪翻攝）


中正一警方指出：北市議員參選人游智斌自行攜帶水球及宣傳道具，於中山南路與徐州路遭警員攔查，警方告知主辦機關相關規定，但游男不願配合，直接在人行道上丟擲水球。因現場仍有行人通行，警方認為該行為可能影響通行安全，在場警力立即上前制止，並查扣游的道具和水球代為保管。查扣水球過程中，游男鼻部遭自己眼鏡劃傷。

警方說明，對於合法集會原則上予以保障，但針對主辦單位明確表示不歡迎之行為，得依《集會遊行法》5條、21條規定予以排除；另民眾於公共空間丟擲物品，恐影響他人安全，警方依《警察職權行使法》第27條、第28條，以影響最小方式介入處置，警方宣示上述作為依法行政並無過當。

林秉文遭槍殺照瘋傳「頭部中彈」滿臉血！　疑有驗屍縫合痕跡

 獨／林秉文柬埔寨遭槍殺　警方頻掃蕩！疑捲當地賭場糾紛引殺機

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！火化後骨灰送回台　狙殺黑幕曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小草凱道集結　賴清德亞太開心看棒球嗨喊：AAOA
快訊／17:26發生規模4.2地震
陳晨威炸裂！跨場連兩打席開轟震撼大巨蛋
快訊／單依純向李榮浩道歉了！
柯文哲怒指總統府喊「賴清德沒有用的」　民眾黨：凱道現場8萬人
直擊／禾浩辰、吳品潔婚禮現場曝光！
聲援柯文哲　館長撂話2年消滅民進黨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車頭全毀！花蓮男毒駕自撞電桿　警到場搜出「喪屍菸彈」　

金門消防女力發光　王順香跨縣市歷練獲選全國優秀青年

游智彬「丟水球聲援柯文哲」遭警查扣　鼻樑被眼鏡劃傷

快訊／台中太平癌翁墜樓！倒臥血泊無心跳　送醫搶救不治

性侵女演員！劇場編導邊摸邊演戲喊「不行」　一審判4年

宜蘭自小客「追撞油罐車」！車頭潰縮爛毀　酒駕男遭送辦

捍衛後山治安！花蓮警擴大臨檢全面掃蕩　最強勢手段嚴打黑幫

「幫女友占位子」捷運板南線2男口角　警火速介入避免肢體衝突

業者未補正資料、開說明會　埔里掩埋場開發案最快4月駁回

北市民權大橋女騎士疑閃壘球摔車！後方雙載機車追撞　3人送醫

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

說好貓是水做的呢？　黑貓挑戰紙箱變「悲劇倒頭栽」

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

車頭全毀！花蓮男毒駕自撞電桿　警到場搜出「喪屍菸彈」　

金門消防女力發光　王順香跨縣市歷練獲選全國優秀青年

游智彬「丟水球聲援柯文哲」遭警查扣　鼻樑被眼鏡劃傷

快訊／台中太平癌翁墜樓！倒臥血泊無心跳　送醫搶救不治

性侵女演員！劇場編導邊摸邊演戲喊「不行」　一審判4年

宜蘭自小客「追撞油罐車」！車頭潰縮爛毀　酒駕男遭送辦

捍衛後山治安！花蓮警擴大臨檢全面掃蕩　最強勢手段嚴打黑幫

「幫女友占位子」捷運板南線2男口角　警火速介入避免肢體衝突

業者未補正資料、開說明會　埔里掩埋場開發案最快4月駁回

北市民權大橋女騎士疑閃壘球摔車！後方雙載機車追撞　3人送醫

復古柔焦妝回來了！資生堂寶石盤打造千金感　蜜桃小金管趕時間也不怕

嘉義航空站統編日登場　打卡、遊戲、抽獎一次滿足

不屈服小草凱道集結！賴清德開心看獅開幕戰嗨喊：AAOA

婚禮放閃金句連發！吳品潔認「被帥臉迷惑」　禾浩辰喊：娶對人了

日6歲童遭吊車輾斃！　36歲司機肇逃後竟「換車重回現場」

長輩心中高股息傳產！台泥為何「股價腰斬」Cheap坦言：不會買

伊朗進化了！紐時：攻擊命中率增逾1倍　發現以色列防空破綻

快訊／17:26台灣東南部海域規模4.2地震　最大震度2級

香菜蛋撻、雞湯「愚人節齊上陣」　網崩潰喊：根本恐怖分子

車頭全毀！花蓮男毒駕自撞電桿　警到場搜出「喪屍菸彈」　

【自己都穿不好還教人】烏龍爸把女兒鞋子穿反...媽整個超傻眼@@

社會熱門新聞

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

街頭雙刀刺死女友　保險業務正面照曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

台中男逼「分手砲」性侵！挨告喊：我年薪300萬

高雄特斯拉「倒車直衝」插進大賣場

救護車搶命路口被擋　台中自小客堅不禮讓

獨／情殺連環爆！醫揭「中古奴隸主」心態

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

惡男雙刀砍死前女友！高大成：出獄恐再殺人

桃園旅宿驚魂！酒醉男闖房強暴未遂遭判6年

桃園大學生遭輾重傷　三重客運：負完全賠償責任

員林車站女落軌遭區間車撞擊！

快訊／國道賓士火燒車！駕駛急停路肩跳車逃

更多熱門

相關新聞

鄭麗文曾嗆柯文哲垃圾不如　國民黨：不會落井下石

鄭麗文曾嗆柯文哲垃圾不如　國民黨：不會落井下石

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案，一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年，為此，民眾黨今（29日）下午上凱道集會替柯文哲聲援，而國民黨團也表達支持，不過，鄭麗文近日又被翻出當選國民黨主席前，曾大力批評民眾黨自稱是不同於兩大垃圾勢力的清流，但創黨主席柯文哲卻動用選舉補助款買商辦，「比垃圾還不如！」引發熱議。下午代表國民黨中央到場聲援的發言人牛煦庭受訪時表示，過去的恩恩怨怨如果不翻篇，只會給更多人見縫插針的機會。

黃國昌揪人上凱道　律師：反害慘柯文哲二審

黃國昌揪人上凱道　律師：反害慘柯文哲二審

小草上凱道「訂200元的館長便當」訂單破千！館長駁斥

小草上凱道「訂200元的館長便當」訂單破千！館長駁斥

昔指柯文哲京華城案「怪怪的」　藍議員轉彎了

昔指柯文哲京華城案「怪怪的」　藍議員轉彎了

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

關鍵字：

柯文哲水球事件游智彬329遊行警方執法

讀者迴響

熱門新聞

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

要變天了！　「全台有雨」時間曝

街頭雙刀刺死女友　保險業務正面照曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

賴瑞隆、柯志恩有新對手了！律師張靜宣布參戰

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

要放4天了　清明連假「雨最大」

許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

傳川普告知盟友「地面戰」暫喊卡　內幕曝

更多

最夯影音

更多
吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面