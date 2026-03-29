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秦皇島阿那亞現「帶狀海市蜃樓」　民眾嗨喊：像積木火車

▲秦皇島現「帶狀海市蜃樓」。（圖／翻攝自極目新聞，下同）

▲秦皇島現「帶狀海市蜃樓」。（圖／翻攝自極目新聞，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

河北秦皇島阿那亞黃金海岸28日下午出現罕見「帶狀」海市蜃樓，影像沿地平線橫向延展，畫面清晰且邊緣分明，持續約1小時，吸引不少攝影愛好者前來。一名當地居民馬先生也驚呼，活了30年第一次見到，宛如積木堆成的火車。

據《極目新聞》報導，當天14時20分左右，在當地經營民宿的馬先生於海邊拍攝時，發現遠方地平線附近逐漸浮現模糊影像，隨時間推移變得越來越清晰。他形容，整個海市蜃樓呈現整齊的橫條狀，從視線左側一路延伸至右側，宛如一列由積木堆疊而成的火車，內部可見各式建築與大型圓柱結構，前方甚至還有船隻彷彿漂浮移動，色彩鮮明，相當壯觀。

▲▼秦皇島現「帶狀海市蜃樓」。（圖／翻攝自極目新聞）

馬先生表示，自己在當地生活逾30年，從未親眼見過海市蜃樓，即使過去在電視上看過，也多為高低錯落的建築或山體，此次所見卻呈現規則平整的帶狀形態，與天空與海面界線清楚，讓他直呼難以置信。

另名從事旅拍的趙先生指出，當天約15時40分接獲提醒後開始拍攝，畫面顯示海市蜃樓與遠方海灣建築相互銜接，離開海岸後影像逐漸淡去。他事後翻看照片發現，早在14時40分左右，地平線已出現分層現象，推測海市蜃樓正是在當時逐步形成。

▲▼秦皇島現「帶狀海市蜃樓」。（圖／翻攝自極目新聞）

趙先生表示，這次出現的影像距離較遠且體積較小，與網路上常見案例不同，不少遊客未能察覺，本地人較容易辨識，但因距離限制不易清晰拍攝。根據他的記錄，從形成到消失，整體持續時間至少約1小時。

馬先生也提到，事發前幾日海邊持續籠罩濃霧，直到28日下午才轉晴，推測此次現象與天氣變化密切相關。當地氣象資料顯示，當日天氣多雲轉陰，最高氣溫16度、最低6度，東南風2級，相對濕度約37%。

據了解，海市蜃樓是一種由光線折射與全反射造成的自然光學現象，遠處物體的光在穿越不同密度的大氣層時產生彎曲，最終在人眼中形成虛像。當大氣中存在明顯溫度梯度，使空氣密度垂直分布不均時，便可能出現此類特殊景象。

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