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驚動教宗！美驅魔神父4年暴增650%　神父揭「7大附身徵兆」

▲▼ 教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 教宗良十四世13日在梵蒂岡接見全球資深驅魔師。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球驅魔需求創新高，背後原因竟非惡魔增加，而是人性墮落？美國科羅拉多州丹佛總教區神父里珀格（Chad Ripperger）向《紐約郵報》披露，美國受訓驅魔神父人數自2020年至今暴漲650%，從原本僅20位激增至目前約150位，這股驚人趨勢甚至驚動教宗良十四世（Pope Leo XIV），13日在梵蒂岡接見全球資深驅魔師。

國際驅魔師協會示警　撒旦崇拜呈上升趨勢

EWTN Vatican報導，國際驅魔師協會神父們向教宗示警，全球「神秘主義、秘傳學與撒旦崇拜」正呈現令人憂心的上升情勢，呼籲確保世界各教區至少安排一名受過完整訓練的驅魔神父。CNN針對美國196個天主教教區進行調查，48個有回覆的教區中，超過半數、共25個教區證實，近期驅魔請求確實有所增長。

印第安納波利斯總教區指定驅魔師蘭伯特（Vincent Lampert）透露，光是2018年他就接到多達1700通求助來電；華府心理與靈性健康專家羅塞蒂蒙席（Stephen Rosetti）同樣觀察到案件數攀升。而新一批驅魔師目前正密集受訓，以應付日益增多、因家人出現詭異行為而求援的家庭。

神父揭真相：問題不在惡魔增加「是人性墮落」

不過，里珀格神父指出，問題關鍵不在惡魔數量增加，而是人類自身，因現代人公然藐視教會訓誨，放縱內心黑暗衝動，「隨著越來越多人犯下邪惡行徑，惡魔力量也隨之壯大」，「若有人自願參與邪惡行為，例如從事撒旦崇拜或巫術，這些作為會使他極易受撒旦操控，進而被煽動做出更多壞事。」

紐澤西州海布里奇聖公會教堂神父陶德（Dan Todd）也提醒，「魔鬼確實存在，但人也會作惡。此外，思覺失調症與解離性身分障礙等精神疾病，可能呈現酷似惡魔附身的症狀」，強調約99%案例實際上源於精神疾病，必須納入心理健康評估，確保當事人獲得真正需要的幫助。

突說古語、展現怪力　7大附身徵兆曝

資深驅魔師歸納出7大附身徵兆：說出從未學過的古拉丁文、希伯來文或希臘文；知曉從未公開的私密資訊；展現驚人怪力，陶德便曾目睹女性將冰箱拋飛；企圖操控驅魔師心理；厭惡十字架與聖水等宗教象徵；突發極端暴怒、猥褻動作與大量髒話；出現幻覺、強迫性思維與自殺念頭。

驅魔儀式中，神父會手持聖水、十字架與聖經，向附身者誦讀禱文經文，命令惡魔離去。里珀格說明，過程中有時需制住當事人，因神父出現可能激怒惡魔，但他強調僅約10%案例會如1973年的電影《大法師》般戲劇化。

專家也提供保護自身免受惡魔侵擾的建議，包括透過祈禱與禁食、參加禮拜領聖餐、研讀聖經、告解悔改、遠離作惡之人，並呼求比魔鬼更強大的守護天使。陶德特別強調，「告解是保持心靈純淨最有效的方式，即便是在驅魔進行中，只要當事人坦承罪行，惡魔便會消失。」

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