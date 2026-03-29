賴清德親臨亞太成棒主球場看中職！　網留言：我們是不會屈服的

▲總統賴清德親臨亞太成棒主球場，觀看中華職棒例行賽。（圖／統一獅官方社群）



記者陶本和／台北報導

中華職棒今天（29日）在台南亞太成棒主球場舉行統一獅對戰台鋼雄鷹的賽事，這是亞太成棒主球場首場職棒例行賽。值得注意的是，資深獅迷、總統賴清德也在中華職棒會長蔡其昌的陪同下，親臨現場觀賽，並向現場球迷揮手致意；而在統一獅官方社群帳號上，也有不少球迷大玩時事哏，留言「這是我們的球場，我們是不會屈服的」。

統一獅官網發布貼文表示，「我們最大咖獅迷來啦」，歡迎賴清德到訪亞太成棒主球場。根據貼文指出，賴清德在中華職棒會長蔡其昌陪同下抵達球場，並向現場球迷揮手致意。

有趣的是，由於近日柯文哲一審遭重判17年，他認為是民進黨政府司法迫害，並在國際記者會上向賴清德嗆聲，「賴清德！我是不會屈服的」，引起廣大網友討論；對此，在統一獅官網的貼文底下，出現不少時事哏，有網友敲碗模仿柯文哲，希望球迷一同高喊「這是我們的球場，我們是不會屈服的」。

蔡其昌稍早受訪表示，亞太棒球場能順利通過檢查，讓職棒有機會儘速進駐使用，是許多球迷共同期待的結果，對此也感謝台南市政府在最後階段全力以赴。他說，從現場球迷的反應可以感受到大家都相當開心、也很期待，而統一球團也相當用心，希望能把亞太球場及周邊整體環境經營得更好。

談到賴清德今天也到場看球，蔡其昌表示，賴清德過去在台南市長任內就相當支持棒球，積極投入亞太棒球場的規劃與推動，才有今天的成果，因此特別感謝這位「台灣棒球最大咖的球迷」。他也強調，棒球沒有顏色，不分政黨、不分立場，只要熱愛棒球，就應該一起支持棒球、挺棒球，讓台灣棒球環境持續更好。