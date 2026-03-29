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有機出發走向歐洲！花蓮前進英國國際食品飲料展　深化國際布局

▲花蓮縣政府持續參與國際食品與有機產品展並於今年再度參加「英國國際食品飲料展。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

▲花蓮縣政府持續參與國際食品與有機產品展並於今年再度參加「英國國際食品飲料展。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為積極拓展歐洲通路、持續深化花蓮有機農產的國際品牌形象，花蓮縣政府前往參加「2026英國國際食品飲料展，透過歐洲重要的專業食品展平台，向國際買主展示花蓮具代表性的有機農產與加工產品，讓來自中央山脈與太平洋孕育的純淨風土，被世界看見。

縣長徐榛蔚指出，花蓮長年深耕有機農業，已逐步建立臺灣重要有機產區的地位。2025年參與英國天然有機產品展期間，縣府率團展出花蓮有機米、雜糧及特色加工品，並與多家歐洲進口商、通路業者及食品相關業者進行現場交流。此次再度前進英國參展，將延續過去參展經驗，持續與歐洲市場進行互動與對話，逐步累積國際行銷能量。

▲花蓮縣政府持續參與國際食品與有機產品展並於今年再度參加「英國國際食品飲料展。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

▲花蓮縣政府2025年首次前往英國參與英國天然有機產品展。（2025年資料照片）

英國國際食品飲料展（International Food & Drink Event, IFE）為當地指標性食品展會之一，匯集全球食品品牌、進口商、零售通路與餐飲業者，是進入歐洲市場的重要門戶。花蓮縣政府表示，此次參展不僅著眼於產品推廣，更希望藉由專業展會建立穩定的國際連結，協助在地農企業拓展海外合作機會，為花蓮農產打開更寬廣的市場空間。

在既有推動基礎下，今年花蓮館整合在地優質品牌，展出包含銀川有機米、有機米麵、花蓮蕎麥產品、花蓮好豆合作社醇豆奶、有機蛋捲以及德森農場有機金針等特色產品，呈現花蓮縱谷純淨環境所孕育的多元農產樣貌，也展現從生產端到加工應用的產業發展成果。

徐榛蔚表示，透過持續參與國際食品與有機產品展，不僅能提升花蓮農產品在國際市場的能見度，也有助於與海外通路及食品業者建立長期互動關係。未來縣府將持續協助農企業強化品牌行銷與國際通路布局，結合花蓮有機農業「純淨、健康、永續」的核心價值，讓更多國際消費者認識來自花蓮的優質農產品，穩健拓展全球市場。
 

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