鄭麗文曾嗆柯文哲「垃圾不如」　國民黨：藍白情誼不會落井下石

▲國民黨發言人牛煦庭 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案，一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年，為此，民眾黨今（29日）下午上凱道集會替柯文哲聲援，而國民黨團也表達支持，不過，鄭麗文近日又被翻出當選國民黨主席前，曾大力批評民眾黨自稱是不同於兩大垃圾勢力的清流，但創黨主席柯文哲卻動用選舉補助款買商辦，「比垃圾還不如！」引發熱議。下午代表國民黨中央到場聲援的發言人牛煦庭受訪時表示，過去的恩恩怨怨如果不翻篇，只會給更多人見縫插針的機會。

牛煦庭受訪時指出，就自己了解，鄭麗文主席今天的行程是安排在中南部，所以才以發言人來代表發言，做聲援處理。藍白這一段時間的合作符合基層支持者的共同期待，在柯文哲前主席遭慘無人道的對待時，藍白情誼必須維持，國民黨也不會落井下石。

牛煦庭強調，過去藍白曾有不愉快的經驗，但現在都還在火線上戰鬥的各個政治人物都知道，過去的恩恩怨怨如果不翻篇，只會給更多人見縫插針的機會，對於合作去制衡傲慢的民進黨不會有任何的幫助。

牛煦庭認為，這些畫面現在又會被挖出來這些事實屬正常，但大家都要有胸懷共同向前的格局，且繼續共推藍白共同政策，並進展到選舉上的合作是不變的目標。