清明掃墓防火不鬆懈　南化消防黑糖節宣導「四不一要」

▲南消二大隊南化消防隊，於黑糖節活動設攤宣導清明掃墓防火觀念，吸引民眾駐足了解。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，掃墓祭祖活動逐漸增加，為防範山林火災發生，台南市消防局第二救災救護大隊南化分隊，28日前往南化區玉山寶光聖堂，參與由南化區公所舉辦的黑糖節活動設攤宣導，向民眾推廣掃墓防火觀念，提醒在慎終追遠的同時，更要重視用火安全，落實「四不一要」原則，降低火災風險。

南化黑糖節結合在地農特產品與文化活動，吸引不少民眾攜家帶眷參與，現場氣氛熱鬧。南化消防隊把握人潮聚集機會設置宣導攤位，透過面對面解說，向民眾說明清明掃墓常見火災原因及預防方式，加強防火意識。

市長黃偉哲提醒，掃墓時務必遵守「四不一要」，包括「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」。他指出，多數山林火災往往源自紙錢餘燼未熄或隨手丟棄的菸蒂，只要多一分留意，就能有效避免災害發生。

消防局長楊宗林表示，每年清明節前後為山林火災高峰期，消防局持續深入社區、市集及各類活動加強宣導，呼籲民眾可多利用集中焚燒設施或採用環保祭祀方式，在表達敬意之餘，也共同守護自然環境與公共安全。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅指出，南化地區多為山區地形，一旦發生火災，火勢容易蔓延且搶救困難，恐危及居民安全與自然資源。他提醒民眾掃墓離開前務必確認火源完全熄滅，並清理現場垃圾，避免留下可燃物引發火警。

南化消防隊呼籲，若發現火災或任何緊急狀況，應立即撥打119通報。透過政府與民眾共同努力，落實防火觀念，才能有效降低火災發生機率，守護台南山林與市民生命財產安全。