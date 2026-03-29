白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨不滿創黨主席柯文哲被判17年徒刑、褫奪公權6年，今（29日）下午2時在台北凱道集會，訴求司法公平正義；在3時25分許時，主持人許甫喊，現場已經3萬人了。另外，在民眾黨前立委陳琬惠哽咽宣講時，遇到網紅「吃屎哥」游兆霖高喊「柯文哲貪汙」鬧場，立刻被警方帶走，陳遂表示，「我們先讓狀況處理一下」。

民眾黨29日下午在台北凱道舉辦「 戰！329上凱道討公道」集會。根據民眾黨規劃，下午1時起至2時，將是「司法正義野台開講」橋段，接續下午2時活動才正式開始。下午2時至2時半為民眾黨議員宣講；下午3時為國民黨立法院黨團宣講，預計20位藍委與會，但國民黨表示，多日前已安排中南部行程，黨主席鄭麗文今無法趕回台北親自表達支持。下午3時至4時，民眾黨公職與立法院黨團、來賓將依序宣講；黃國昌、柯文哲則於下午4時登台。在3時25分許時，主持人許甫喊，人已經滿到景福門外，現場已經3萬人了。

▲吃屎哥鬧場民眾黨「 戰！329上凱道討公道」活動。（圖／記者周宸亘攝）

在民眾黨公職宣講時候，陳琬惠哽咽表示，站在這裡實在不容易，因為剛陳智菡抱著她說「等一下要給阿北秀秀」。那天阿北的判決，編故事把210萬說成前金後謝，法官跟法院怎麼了？所以今天站出來，她想向賴清德說「我對你的手機內容很好奇，我很想知道你手機裡面，如果向柯文哲這樣子被翻箱倒櫃，編出來的故事，是不是會更精采？」

陳琬惠話講未說完，吃屎哥高喊「柯文哲貪汙」，立刻被警方帶走，陳遂說「我們先讓狀況處理一下」。接著，陳琬惠哽咽吶喊，這麼多「綠友友」媒體說民眾黨要泡沫化，當時她2024年9月站在舞台上告訴大家要好好過日子，等阿北回來，因為她相信民眾黨一定不會泡沫化。

▲民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。（圖／記者周宸亘攝）

稍早，國民黨逾20名立委登台聲援柯文哲。牛煦庭以國民黨發言人身分表示，他要告訴台灣社會，藍白情誼一定長存，國民黨絕對不會對柯文哲、民眾黨落井下石。國民黨看到司法墮落、沒有程序正義、司法戕害人權、政治雙標辦案，社會制度千瘡百孔、公信力蕩然無存，是國家社會的重大危機，這時候大家不能沉默。

「在這當下，壞人囂張來自好人的沉默，所以我們今天和大家一起站出來，這一條路我們不孤單，因為我們會一起走下去」。牛煦庭喊話，如果你辛酸、難過，你就奮鬥；當你擔心、焦慮，「我們就大膽、勇敢行動」，不要害怕、焦慮，如果感覺不公平，沒有第二句話，「戰鬥好不好」。