伊朗德黑蘭遭猛轟慘況曝光　建築牆面炸開、滿屋碎石瓦礫

▲伊朗媒體公布德黑蘭建築被轟炸過後的影片。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗首都德黑蘭多地持續遭受猛烈轟炸，德黑蘭一處住宅區28日晚間遇襲，建築物外牆被炸開、內部家具散落一地，到了29日凌晨，新一輪轟炸再度來襲，馬蘇迪耶（Masoudieh）軍事基地方向傳來巨響，靠近麥拉貝德機場的德黑蘭薩爾（Tehransar）地區也被攻擊。

CNN、伊朗國際、以色列時報報導，德黑蘭迎來數波攻擊，根據伊朗媒體法斯通訊社發布的影片，德黑蘭西部一處住宅區在28日晚間遇襲後滿目瘡痍，公寓大樓一側被炸開，廚房與客廳堆滿碎石瓦礫，汽車也被厚厚的粉塵覆蓋。根據當地記者的說法，雖然現場沒有人喪命，但這場打擊造成9人受傷，超過20間公寓受損。

到了29日，德黑蘭與周邊地區發生新一輪轟炸，有居民聽見來自馬蘇迪耶軍事基地附近區域的爆炸巨響，據報在達加耶吉鎮（Daghayeghi）附近，幾分鐘內就傳出約10次爆炸聲。德黑蘭薩爾至少被攻擊2次，此處靠近麥拉貝德機場（Mehrabad）以及革命衛隊航太部隊和警察單位使用的設施。

目擊者稱，阿勒布爾茲省埃什塔哈德（Eshtahard）據傳發生爆炸，有戰機出現，冒出陣陣黑煙。另外，霍拉馬巴德（Khorramabad）29日也發生多起爆炸，當地設有大規模的飛彈及軍事設施，自戰爭爆發以來已多次成為攻擊目標。