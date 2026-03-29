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捍衛後山治安！花蓮警擴大臨檢全面掃蕩　最強勢手段嚴打黑幫

▲▼縣警局表示，專案勤務動員全縣警力，採取全面清查、強勢壓制，依法從嚴究辦，絕不寬貸。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲縣警局表示，專案勤務動員全縣警力，採取全面清查、強勢壓制，依法從嚴究辦，絕不寬貸。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對近期花蓮地區接連發生暴力砸店及公然恐嚇等重大治安事件，嚴重挑戰公權力、危害社會秩序，花蓮縣警察局即日起無預警啟動全縣性「擴大臨檢」強勢掃蕩行動。警方嚴正宣示，對於任何挑戰法律底線之暴力犯罪與幫派行為，將採取最強勢執法手段，秉持「零容忍」原則，全面打擊、依法從嚴究辦，絕不寬貸、絕不退讓。

▲▼縣警局表示，專案勤務動員全縣警力，採取全面清查、強勢壓制，依法從嚴究辦，絕不寬貸。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼針對治安熱點、幫派活動據點及高風險場所實施高密度、強力臨檢與路檢作為。

縣警局表示，近日吉安鄉發生不法分子持棍棒砸毀麻將館之暴力事件，行徑囂張、目無法紀；隨後花蓮市公所及吉安鄉公所電子信箱更接連收到涉及「砍人祭天」之恐嚇信件，公然威脅地方政府及民眾安全，情節惡劣、性質重大。對此，花蓮縣警察局已即刻由刑警大隊會同各分局成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，全面追查幕後不法勢力，務求溯源斷根、徹底瓦解犯罪網絡。

▲▼縣警局表示，專案勤務動員全縣警力，採取全面清查、強勢壓制，依法從嚴究辦，絕不寬貸。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

本次專案勤務動員全縣警力，針對治安熱點、幫派活動據點及高風險場所實施高密度、強力臨檢與路檢作為，全面清查、強勢壓制。執法重點鎖定「掃黑、肅槍、緝毒、防詐」等核心任務，採取「波段式、連續性」攻勢勤務，目前全國同步安居及打詐專案績效3/16迄今，計查獲毒品11件13人，打詐33件39人。27日查獲酒駕1件、通緝犯7人、交通違規2件。本局將持續強化執法作為，全力壓縮犯罪生存空間，展現打擊犯罪決心，使不法分子無所遁形、無處藏身。

▲▼縣警局表示，專案勤務動員全縣警力，採取全面清查、強勢壓制，依法從嚴究辦，絕不寬貸。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣警察局長范織坤強調，法律尊嚴不容挑釁，公權力絕不退讓。警方執法一律依法、從嚴從速，絕不因任何身分背景而有所寬貸。對於膽敢在花蓮從事暴力、恐嚇或幫派活動之不法分子，警方必將鎖定目標、追緝到案，嚴辦到底，絕不手軟。

▲▼縣警局表示，專案勤務動員全縣警力，採取全面清查、強勢壓制，依法從嚴究辦，絕不寬貸。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警方再次嚴正告誡不法之徒，切勿心存僥倖，只要觸法必定查辦，絕無例外。同時也呼籲民眾，若發現任何可疑或違法情事，請立即通報警方。花蓮縣警察局將持續以最強硬的態度、最有力的作為，捍衛後山治安，確保民眾生命財產安全不受侵害。
 

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