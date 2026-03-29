祀典興濟宮春祭祝聖大典登場　遵循清制古禮展現信仰傳承

▲祀典興濟宮舉行保生大帝春祭祝聖大典，依循清制古禮展現莊嚴儀式。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南祀典興濟宮29日上午於廟埕隆重舉行「保生大帝春祭祝聖大典」，典禮遵循清制古禮，結合道教三獻禮儀軌，場面莊嚴肅穆，吸引來自各地51間宮廟代表及眾多信眾齊聚參與，共同見證傳統禮制與宗教文化的延續。

春祭大典由台南市東區德高國小鼓術團揭開序幕，氣勢磅礡的鼓聲震撼全場。該團長期深耕鼓藝教育，屢獲台南市傳統藝術比賽特優及全國民俗匯演第一名，當天演出《十八羅漢鼓》與《乘風破浪》，節奏鏗鏘有力，為莊嚴典禮注入熱鬧與活力，也展現傳統藝術向下扎根的成果。

隨後舉行開鑼儀式，由亭宮董事長林淑華、副董事長吳瑩彬、榮譽會長侯明福及高瑭中醫診所院長高國欽等人共同鳴鑼，象徵春祭典禮正式啟動，現場氛圍莊重而熱烈。

本次三獻禮依循古禮程序進行，分為初獻、亞獻及終獻，由各宮廟代表及地方仕紳擔任獻官與陪獻官，儀式莊嚴有序。立法委員陳亭妃也特別撥冗出席，擔任亞獻正獻官，展現對台南傳統信仰文化的重視與支持。廟方表示，藉由春祭典禮，不僅祈求保生大帝庇佑地方平安，也祝福與會信眾身心康泰、萬事順遂。

祀典興濟宮指出，春祭與秋祭為延續清制古禮的重要典儀，承載深厚歷史與文化意義，更是凝聚地方信仰的重要時刻。未來將持續推動傳統祭典保存與文化傳承，讓珍貴的宗教資產得以世代延續，成為台南重要的人文底蘊。