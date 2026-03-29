南投新增第22處汽油車排氣檢驗站　大榮公司檢驗線日前啟用

▲南投縣新增汽油車排氣檢驗站。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣積極落實移動污染源減量及精進空氣品質管理，並由縣府環保局輔導民間代檢廠加入排氣檢驗服務行列；南投市「大榮汽車檢驗有限公司」汽油車排氣檢驗線日前正式啟用，成為全縣第22家經認可之汽油車排氣檢驗站，響應強化空污管理。

縣長許淑華於28日出席開幕剪綵儀式，表示環境保護不能單靠政府力量，更需要企業的專業投入；大榮公司長期服務鄉親，並積極配合縣府推動考照、檢驗等業務，這次投入先進的檢驗設備、專業人力及自動化檢測系統，進行車輛定期檢驗時，電腦會自動判別該車輛是否需進行排氣檢驗，此舉不僅簡化流程，車主亦無需額外負擔檢驗費用，提升民眾落實定檢的意願。

依據《空氣污染防制法》第44條第一項規定，車齡達8年以上之汽油車，須每2年進行一次排氣定期檢驗，排氣檢驗期限與交通部監理站之定期檢驗時間相同，即「行照原發照日前後一個月內」，若車輛經檢驗不合格，依規定須於一個月內修復並複驗合格。

環保局指出，針對不合格之高污染族群，將實施強化管理，車輛須連續2年定檢合格方可解除列管，希望促使車主養成自主維護保養的習慣，降低車輛因零件損耗（如觸媒轉化器、含氧感應器）而導致的油耗增加與廢氣排放；該局強調「定期檢驗」是掌握愛車健康狀況的最佳途徑，該縣各鄉鎮市提供民眾就近且便利的檢驗服務，呼籲民眾共同參與，加上代檢廠的專業把關，落實定期檢驗與日常保養，共同守護南投的空氣品質和美好環境。