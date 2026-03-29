英女同時睡了「同卵雙胞胎」！DNA驗不出誰是生父　兄弟搶當爹翻臉

▲英國一名女子在4天的「危險期」內同時與一對同卵雙胞胎發生關係後懷孕，連DNA也驗不出女兒的生父是誰。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

英國一名年輕女性2017年同時劈腿一對同卵雙胞胎兄弟，並在隔年生下一名女兒。由於女子在關鍵受孕期的4天內與兄弟倆「都有發生關係」，且同卵雙胞胎的基因幾乎完全一致，現行的DNA鑑定無法分辨誰才是親生父親，最終因此鬧上法庭。

兄弟不知情「共事一女」 產檢才知綠光罩頂

根據英國上訴法院公開的匿名文件，這對雙胞胎兄弟外貌神似到連女方初期都分不出來。兩人在2017年分別與該女子展開地下情，起初互不知情，直到女子懷孕12周進行第一次產檢時，兄弟倆才透過簡訊爭吵誰才是孩子真正的父親。

女子的關鍵受孕期落在短短4天的「危險期」內，而這期間她與兄弟兩人都曾發生性關係。儘管後來進行了標準的DNA親子鑑定，但結果卻顯示兩人皆呈「陽性反應」，也就是兩人都有50%的機率是生父。女子2018年產下女兒，女童目前已經8歲，但這起事件也導致兩兄弟的關係破裂。

出生證明留名 法院裁決卻無監護權

這起被法官描述為「高度異常且可能是唯一」的案件，近日在英國上訴法院迎來關鍵裁決。由於女方一直與其中一人保持非正式戀愛關係，因此女子在女兒的出生證明上寫上了他的名字，賦予其法律上的父母責任（Parental Responsibility）。但隨著兩人的關係破裂，另一名兄弟出面爭奪生父頭銜，引發地方政府安置孩童時的法律爭議。

上訴法院最終裁定，既然現有科學無法排除其中一人，出生證明上的名字將暫時保留，但「父母責任權」必須被移除。法官麥法蘭（Sir Andrew McFarlane）直言，在科學能給出答案前，沒有任何一名男性可以單獨行使法律上的父親權。

DNA鑑定失靈！還得燒382萬台幣

倫敦帝國學院（Imperial College London）基因組醫學教授韋爾（James Ware）指出，一般的DNA檢測精確度達99.9%，但遇到同卵雙胞胎卻會失靈，因為他們來自同一個受精卵。若要精確分辨，必須進行「全基因組定序」，尋找受精卵分裂後極細微的基因突變。

然而，這種精密檢測的費用高達9萬英鎊（約新台幣382萬元），對於一般家庭而言根本是天價，且專家也無法保證最後一定能得出結論。