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慶祝兒童節！花蓮51園所親師生「海洋親子趴」溫馨滿載

▲花蓮縣政府今年再度與遠雄海洋公園攜手，舉辦兒童節「海洋親子趴」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府今年再度與遠雄海洋公園攜手，舉辦兒童節「海洋親子趴」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

​花蓮縣政府今年再度與遠雄海洋公園攜手，於3月28日星期六盛大舉辦115年度兒童節慶祝活動——「海洋親子趴」。活動邀請來自全縣13個鄉鎮市、共計51所園所，包括最北端秀林鄉崇德國小至最南端富里鄉明里國小1500名親師生，現場歡笑聲不斷，也讓這份溫暖連接每個角落。

活動一開始，海洋公園的吉祥物家族便以熱情的擁抱與逗趣表演迎接小朋友們，瞬間點燃現場氣氛。縣長徐榛蔚親自出席，並為孩子們送上精心準備的兒童節禮物「小鴨斜肩背包」，適合兒童出門隨身攜帶輕量物品。開幕儀式後，現場展開了一連串精彩活動，包括活力十足的親師生健康操、升級版探險島水族館、美人魚秀及4大主題表演與精彩遊樂設施，讓家長與孩子在太平洋岸的美景下，享受難忘的親子時光。

▲花蓮縣政府今年再度與遠雄海洋公園攜手，舉辦兒童節「海洋親子趴」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，孩子是國家未來的希望，縣府團隊多年來致力於教育向下扎根，不僅持續推動公立幼兒園免學費政策更將補助延伸至2歲幼兒，全面減輕家長負擔。

▲花蓮縣政府今年再度與遠雄海洋公園攜手，舉辦兒童節「海洋親子趴」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感性提到，過去一段日子，我們共同挺過了不少挑戰，這些經歷讓我們更懂得珍惜。今日在此舉辦活動，是為了透過師長與親子的互動，將這份關愛轉化為溫暖的循環，守護並灌溉花蓮這座永續幸福的家園。也勉勵孩子們養成規律運動與愛閱讀的好習慣，在自然美景與豐富資源中快樂成長。同時感謝遠雄海洋公園的大力支持，提供安全且具教育意義的環境，讓孩子能親近海洋、認識生態。

▲花蓮縣政府今年再度與遠雄海洋公園攜手，舉辦兒童節「海洋親子趴」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
遠雄海洋公園沈建劭總經理表示，園方非常榮幸能連續多年承辦此盛事。海洋公園不僅提供充滿驚奇的遊樂設施，更有世界級的展演與深度的海洋動物互動體驗，致力於讓到訪的大朋友、小朋友都能帶著滿滿的海洋知識與回憶回家。

教育處翁書敏處長強調，兒童節慶祝活動已連續舉辦12年，核心意義在於鼓勵家長帶領孩子走出戶外，在成長關鍵期，透過探索與親身體驗，能幫助幼兒建立正向的世界觀。翁書敏也期許，每一位花蓮的孩子都能在健康、幸福的環境中許下願望、實現夢想，迎向充滿希望的未來。
 

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