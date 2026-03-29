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鹽水高樓火警模擬登場　南消演練大量傷患搶救應變

▲台南市消防局於鹽水區高樓建築辦理火災搶救演練，模擬濃煙密布與人員受困情境。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局於鹽水區高樓建築辦理火災搶救演練，模擬濃煙密布與人員受困情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化高樓火災及大量傷病患事故的應變能力，台南市政府消防局第一救災救護大隊29日上午9時至12時，在鹽水區欣和中央大樓辦理消防搶救演練，模擬高樓建築發生火警並伴隨多名傷患的複合型災害情境，全面檢視消防單位應變與搶救效能。

▲台南市消防局於鹽水區高樓建築辦理火災搶救演練，模擬濃煙密布與人員受困情境。（記者林東良翻攝，下同）

本次演練情境設定為建築物突發火災，火勢迅速延燒並產生大量濃煙，導致多名住戶受困高樓層，現場亦有多名傷患倒臥待救。消防人員抵達後，立即展開人命搜救、雲梯車高空救援、室內滅火攻擊及傷患緊急救護等任務，同步啟動大量傷病患機制，進行檢傷分類（Triage）與分流後送，整體流程緊湊有序，展現高效率救災能力。

▲台南市消防局於鹽水區高樓建築辦理火災搶救演練，模擬濃煙密布與人員受困情境。（記者林東良翻攝，下同）

此次演練也特別針對高樓建築常見的通訊屏蔽問題進行強化，現場運用新配發的「同頻中繼台」，提升無線電通訊品質，確保指揮調度順暢，避免因訊號中斷影響救災進度。此外，消防人員也實地操作重型救災裝備快速運送至高樓層的流程，強化第一線搶救支援能量。

▲台南市消防局於鹽水區高樓建築辦理火災搶救演練，模擬濃煙密布與人員受困情境。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府持續推動公共安全政策，面對多元且複雜的災害風險，唯有透過平時扎實訓練與跨單位合作，才能在災害發生時迅速應變、有效處置。他強調，本次演練不僅驗證救災體系運作，也展現台南守護市民安全的決心。

▲台南市消防局於鹽水區高樓建築辦理火災搶救演練，模擬濃煙密布與人員受困情境。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，大量傷病患事故處置講求速度與精準判斷，尤其在高壓情境下，檢傷分類與後送順序攸關整體救援成效。本次演練採高度擬真設計，讓同仁熟悉應變流程，未來也將持續精進專業訓練，全面提升救災救護品質。

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