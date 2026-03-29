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阿里千問前負責人：從訓練模型轉向訓練「智能體」

▲AI,人工智慧,示意,科技。（圖／CFP）

▲AI的未來發展備受關注。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里通義千問（Qwen）前技術負責人林俊暘（Justin Lin）近日在社交平台上發表長文，他認為，AI未來的發展方向將從訓練模型，轉向訓練「智能體」。

該文標題為From "Reasoning" Thinking to "Agentic" Thinking（從推理式思考到智能體思考），林俊暘首先區分了兩種截然不同的思考範式，「推理式思考」與「智能體式思考」。

他提到，推理式思考核心是模型在給出最終答案之前的內部推演質量，即能不能解這道定理，能不能寫對代碼，能不能通過benchmark（基準測試），OpenAI的o1和DeepSeek-R1代表的正是這一範式。

但林俊暘認為，下一步應該是實現「智能體式思考」，也就是模型在跟環境打交道的過程中，能不能持續往前走，核心問題從「模型能不能想得夠久」變成了「模型能不能用一種撐得起有效行動的方式來想」。

▲AI,人工智慧,示意,科技。（圖／CFP）

林俊暘說，智能體式思考要處理幾件純推理模型無需面對的難題，包括「何時停止思考開始行動？」「如何選擇工具並排序？」「如何處理殘缺的、有噪聲的環境反饋？」「行動失敗了如何改計劃？」「如何在長期交互中保持思路不斷？」

林俊暘直言，智能體式思考就是透過行動來推理，未來將逐漸取代舊式內部獨白式推理，「那種又長又封閉的內部軌跡，試圖靠吐出越來越多的文字，彌補自己沒法跟外界交互的缺陷。」

林俊暘指出，向智能体式思考的转型，将带来三个层面的全新挑战，包括基礎設施的重構、獎勵破譯（reward hacking），還有集成框架（harness）工程。

而其中最最棘手的挑戰，林俊暘認為是獎勵破譯，因為模型一旦獲得調用工具的權限，作弊就變得容易得多，「有搜索能力的模型可能在RL訓練時直接去查答案，編程Agent可能利用代碼倉庫的漏洞走捷徑。環境藏著漏洞的話，策略看起來超強，其實是學會了作弊。」

對於競爭優勢，林俊暘說，智能體時代拼的是更好的環境、更緊的訓推耦合、更強的harness工程，以及能不能把模型的決策和決策的後果真正串成一個閉環。

最後，林俊暘強調，未來是從訓練模型走向訓練智能體、訓練智能體系統的時代。

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