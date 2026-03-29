高雄市長藍綠對決殺出「第三勢力」　賴瑞隆、柯志恩回應新對手

▲司法改革黨、黨主席張靜宣布參戰高雄市長抗衡藍綠。（圖／翻攝司法改革黨臉書粉專）

記者賴文萱／高雄報導

2026高雄市長選戰，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，不過，在藍綠之外，2023年創黨的司法改革黨也宣布不缺席，將由黨主席、律師張靜親征參戰，抗衡藍綠。對此，賴瑞隆、柯志恩也紛紛對新對手參戰一事做出回應。

高雄選戰添變數，司法改革黨黨主席張靜宣布不缺席，將參戰市長選舉，希望在高雄這塊民主聖地，能化不可能為可能。對此，賴瑞隆回應表示，「我們認真應對每一位在高雄投入公共事務的參與者，更重要的是，要和高雄市民站在一起、擘畫高雄的未來。」

賴瑞隆說，作為高雄隊的一員，他會持續聚焦高雄市政願景與城市進步發展，並用具體務實的行動以及與市民的對話，爭取市民認同。

柯志恩則說，民進黨在高雄有極強的組織和動員能力，她一直強調在野力量一定要團結，才有機會打贏高雄市長選戰，政黨之間無論大小黨，都可以做政黨之間的溝通，提出共同政見願景來爭取市民認同，無論任何政黨，在野的團結合作是最重要的事情。

▲高雄市長選舉，柯志恩、賴瑞隆上演藍綠對決。（圖／記者賴文萱翻攝）

張靜表示，藍綠兩大黨長期輪流執政，早已將司法資源與政商關係盤根錯節地綁定在一起，他們容不下真正能監督他們的第三勢力，更容不下一個多元、透明的政黨文化。

張靜說，他身為司法改革黨的主席，為了小黨的生存與尊嚴，決定投身今年高雄市市長的選舉，希望在高雄這塊民主聖地，能化不可能為可能，建立司法改革黨的第一個橋頭堡，寧鳴而死，不默而生，面對2026年的地方選舉，不能再坐以待斃。

號稱自由民主的台灣，絕對不該容許這樣的亂象繼續蔓延。一個正常的民主國家，需要的是更多元的政黨文化與強而有力的在野監督，而不是一黨獨大、司法為政治服務的獨裁假象。

張靜也呼籲所有有共識的在野黨、小黨以及第三勢力，必須放下成見，團結一致，「我們面臨的敵人，不是彼此，而是一個已經腐敗、失去制衡能力的體制。」

他強調，小黨必須結盟，在選舉中形成足以抗衡藍綠的第三股力量；推動制度改革，重塑司法環境：唯有透過參政，取得立法與行政的話語權。