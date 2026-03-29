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小草上凱道挺柯文哲「訂200元的館長便當」訂單破千！館長駁斥

▲▼ 館長、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲館長駁斥謠言。（圖／記者任以芳攝）

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨不滿創黨主席柯文哲被判17年徒刑、褫奪公權6年，今（29日）下午2時在台北凱道集會。不過，先前網路上傳出，支持者要搭車北上，除了要自付500元車資，想加購館長陳之漢的便當，還得再多付200元，掀起網友熱論。對此，館長也回應，訂單只有5、60個，「沒那麼多人訂啦。」

民眾黨凱道集會，開放支持者填表單參加，但有網友發現，組隊北上的支持者除需自付500元車資外，若要加購館長便當，還得再支付200元。

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▲▼民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨今（29日）下午發動「小草」上凱道討公道。（圖／記者周宸亘攝）

館長駁萬份傳聞　僅5、60份訂單

針對便當一事，館長28日直播中表示，「200就200，隨便他們去講，愛怎麼說怎麼說」，並駁斥網路上流傳，收到上萬份便當訂單的說法，「也沒有人訂啦，沒有那麼多啦，到目前為止的訂單差不多才5、60個啦。」

他進一步說明，有民眾原本計畫從南部搭遊覽車北上參加集會，因此提出遊覽車停在便當店外，順便購買3、40個便當在車上食用，比較不會肚子餓，事件本身並不複雜，只是被刻意炒作，但他認為被炒作「其實也很正常」，代表這場活動讓人具有影響力。

黃國昌發文開酸

民眾黨主席黃國昌也在Threads上開酸，民進黨動員，提供免費遊覽車+雙主菜便當，綠營的反應「好棒棒！」民眾黨動員自付車資、自付便當，綠營的反應則是，「民眾黨超垃圾、爛爆了」。他驚呼「民進黨對台灣社會造成的價值扭曲，真的讓人驚呆！」

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