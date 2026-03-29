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台南做工行善團前進關廟、北區修繕助弱勢　跨工會接力打造安心家園

▲台南市做工行善團前往關廟區弱勢家庭住處展開修繕，跨工會接力改善居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市做工行善團前往關廟區弱勢家庭住處展開修繕，跨工會接力改善居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局持續結合「做工行善團」各工會志工，投入弱勢家庭住宅修繕服務，以實際行動落實市長黃偉哲推動的「希望家園」施政理念，本週修繕行動兵分二路，除持續前往關廟區協助弱勢長者改善老舊住屋環境外，也同步到北區為弱勢孩童課後照顧據點進行修繕，盼替更多需要幫助的人打造安全、舒適的生活空間。

▲台南市做工行善團前往關廟區弱勢家庭住處展開修繕，跨工會接力改善居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局指出，關廟區案主為81歲陳老先生，長期與身心障礙子女居住在老舊平房內，因房屋年久失修，又歷經颱風侵襲，造成屋頂、天花板及室內設施多處損壞，不僅影響生活品質，也潛藏居住安全風險。陳先生平日僅靠中低收入老人生活津貼維生，無力負擔修繕費用，居住處境令人不捨。

▲台南市做工行善團前往關廟區弱勢家庭住處展開修繕，跨工會接力改善居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

這次修繕工程由多方力量接力完成，施工前先由台南市安衛家族成員連景企業有限公司協助搭設鷹架，提供志工安全作業環境；接著由電子加工工會於3月24日至26日進場施作鐵厝搭建工程，強化房屋結構及遮蔽功能；3月25日鋁製品工會完成丈量作業，3月27日泥水工會進行磚塊打除與清理；29日則由電氣工會接續進行電氣配線施工，泥水工會同步填縫補強，讓整體修繕工程一步步趨於完善。

▲台南市做工行善團前往關廟區弱勢家庭住處展開修繕，跨工會接力改善居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，因修繕地點位於偏鄉，資源取得不易，台南市餐飲業產業工會理事長郭國仁也主動號召志工提供午餐，讓辛苦施工的工會志工能在忙碌中吃上一口熱飯。另台南市消防設備職業工會前理事長陳清曉等人，以及勞工志願服務協會監事黃吉利，也特別帶來咖啡與點心慰勞志工，陳皇宇議員服務團隊也多次到場關心，替整體修繕行動注入暖流。

▲台南市做工行善團前往關廟區弱勢家庭住處展開修繕，跨工會接力改善居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

除了關廟區案場外，木工工會29日也前往北區，針對社團法人台灣黃絲帶愛網關懷協會新據點進行天花板及門片修繕。該據點未來將提供弱勢孩童課後照顧與課業指導，後續還將安排油漆工會進場粉刷美化，盼讓孩子們擁有更安全舒適的學習與活動環境。

▲台南市做工行善團前往關廟區弱勢家庭住處展開修繕，跨工會接力改善居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

這次投入修繕行列的家庭志工也成為現場溫暖亮點，包括餐飲業產業工會郭國仁、錢畇方、林佑厚、劉雅惠；勞工志願服務協會陳來發、苑秀芳夫妻檔；木工工會翁德賢、翁士傑父子檔；泥水工會胡柳諄玲、胡盛灝母子檔。家人相約在假日一同做公益，不只修繕房屋，也替彼此留下珍貴回憶。

▲台南市做工行善團前往關廟區弱勢家庭住處展開修繕，跨工會接力改善居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，感謝各工會志工長期投入住宅修繕服務，只要弱勢家庭有需要，志工總會在第一時間前往現場勘查，運用專業技術協助改善居住環境。透過大家分工合作、無私奉獻，不僅提升修繕效率，也讓弱勢家庭真切感受到社會溫暖與支持，一步步共同實踐「希望家園」的願景。

▲台南市做工行善團前往關廟區弱勢家庭住處展開修繕，跨工會接力改善居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局指出，今日於關廟修繕案附近，一位獨居的老婦人注意到有志工團隊在案家進行施工。她家中大門的喇叭鎖損壞已久，雖已自行購買材料，卻苦無師傅協助更換，於是鼓起勇氣向志工們求助。電氣工會志工打算等原服務的修繕案結束後再幫忙，勞工志願服務協會理事歐陽輝安得知後主動表示願意協助，並向電氣工會志工借用工具，在烈日下徒步十多分鐘前往老婦住處，無償替她更換喇叭鎖。完成後返回現場，老婦又想起家中尚有一處開關損壞，再次請求幫忙。

▲▼ 。（圖／記者林東良翻攝）

正巧此時勞工志願服務協會監事黃吉利與消防設備工會前理事長陳清曉等人帶著飲品與點心前來探班，眾人隨即驅車前往查看，車上剛好備有開關組件，便立即動手修繕，很快便順利完成。

面對志工們一趟又一趟、不辭辛勞的協助，老婦感動地表示，從沒想過社會上有這樣無私付出的團隊，對於志工們的免費幫忙充滿感激，也深深感受到人與人之間那份真誠而溫暖的善意。

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