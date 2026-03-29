業者未補正資料、開說明會　埔里掩埋場開發案最快4月駁回

▲埔里鎮民籲請縣府駁回允捷公司廢棄物掩埋場開發案。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

允捷事業股份有限公司申請在埔里鎮麒麟里設置廢棄物掩埋場案，但未依南投縣政府要求在期限內補正環評資料並召開說明會，地方民意代表和居民群起要求縣府駁回該案；縣府環保局長李易書也強調，業者未符合相關程序，縣府將朝駁回方式執行，預計最快4月中旬召開環評審查會做最終定案。

南投縣議會、「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」於27日於水頭里金龍宮共同召開記者會，總召集人黃啓瑞、副議長潘一全，縣議員陳宜君、蘇昱誠、吳國昌、黃世芳、林芳伃、戴世詮，埔里鎮長廖志城、立委馬文君服務處執行長楊樹煌，及多名鎮民代表、里長、社區理事長都出席，並邀李易書針對該案進度進行說明。

由於該掩埋場案的基地面積24.62公頃、掩埋量高達245萬立方公尺，地方憂心若在重要水源區發生滲漏汙染，將嚴重衝擊民生用水、農業生產及整體生態環境，一年多來除強烈反彈，也發起連署，至今已達4萬773人，表達堅決反對；縣府今年1月4日召開第一階段環評審查會，環評委員提出業者的環說書多項缺失，決議開發單位應於3月15日前依各委員、相關機關及各方意見補充、修正，於4月15日前再召開會議，同時開發單位須在3月15日前於埔里辦理至少3場公開說明會，辦理方式應準用《環境影響評估法》第22條及《環境影響評估公開說明會作業要點》規定，開發單位未於期限內補正，未符合主管機關規定，主管機關應函請目的事業主管機關駁回開發行為之申請，不得申請展延。

潘一全表示，既然業者未在3月15日期限內完成資料補正及在地方召開至少3場公開說明會，地方的訴求就是駁回；廖志城也感謝許多埔里鄉親及外地民眾透過連署方式表達反對設置廢棄物掩埋場，守護埔里的水源、生態環境與農業發展；黃啓瑞感謝議員在議會、媒體上表達反對意見，也促使連署人數能在短時間內突破4萬人，相信能讓縣府有底氣來駁回廠商的申請開發案。

李易書強調，任何開發案縣府都會採最嚴格標準審查，該案第一次環評審查會決議，明確要求允捷公司針對掩埋場設置必要性、合理性加以說明，但業者都沒有做到，也沒有自行撤案，縣府將依照環評法相關規定去做駁回，也符合地方的期待，但行政程序仍必須完備，預計最快4月中旬會召開環評審查會做最終定案；麒麟里長黃戊寅對此表示「如釋重負」、相當開心，感謝大家近2年來的陪伴與努力，守護埔里的重要水資源及生態環境。