詐團假冒顏清標特助「幫處理納骨塔產權」　北市包租公痛失4千萬





▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導



今年1月北市警方受理一起靈骨塔買賣詐騙案件，在北部擁有多筆房地產的包租公富商郭男（66歲）遭詐團冒名鎮瀾宮董事長顏清標特助，表示可以幫忙出面處理名下套牢的靈骨塔產權，郭姓富商被騙匯款，先後損失逾新台幣4千萬元。刑事局指出，該案係詐團假借大甲鎮瀾宮名義，以高價收購靈骨塔為幌子，透過話術導致被害人誤信交付鉅款。



刑事局表示，郭姓富商早在2024年6月被詐團成員偽裝「靈骨塔處理人員」盯上，其中1男自稱為鎮瀾宮董事長特助，登門拜訪郭男後聲稱可協助以高價處理持有靈骨塔位、骨灰罐。至2025年5月，詐團成員表示該案已進入實際收購階段，要求郭姓富商支付「履約保證金」。

郭男從2025年5月起陸續開始匯款，對方隨即再以「鎮瀾宮補稅」、「金管會審核保證金」、「交易程序轉由其他天后宮承接」等理由，多次要求追加資金，並強調若未及時匯款，先前投入資金無法回收。



郭男因擔憂前期匯款打水漂，無奈不斷匯款，郭男曾於銀行辦理匯款時，對行員表示款項用途為購買跑車，但行員發現他根本就不懂該款跑車；郭男最後以名下包含整棟公寓等5間不動產做擔保向銀行申貸，並向親友借貸直到交出4千多萬元鉅款後，郭男才覺受騙，憤而於今年1月向台北市警局報案，但靈骨塔詐團成員早已失聯。



刑事局表示，詐團常鎖定持有靈骨塔民眾，假稱買家願高價收購，並冒名宮廟或知名企業建立威望，再以保證金、稅費、審查費等名目要求先行付款，並透過營造即將成交之假象延續詐騙流程，最終以各種理由拖延或終止交易。警方呼籲，民眾面對類似投資可撥打165反詐騙專線或向警察機關求證，以免受騙上當。

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