性侵女演員！劇場編導邊摸邊演戲喊「不行」　一審判4年

▲陶男性侵女友人，遭判4年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／花蓮報導

台北陶姓男子從事藝文、戲劇編導及劇場教學工作，移居花蓮後，也參與國家發展委員會地方創生等計畫，在業界相當活躍，沒想到卻爆出他性侵來花蓮旅遊的劇場女演員C女，被告上法院。花蓮地院審理，法官判定陶男犯強制性交罪，處4年徒刑。可上訴。

判決指出，陶男和C女是10多年朋友，2024年8月31日C女到花蓮旅遊，陶男開車載她到民宿後，2人在房內聊天直到凌晨2點，沒想到C女正要送陶男離開之際，陶男突然強抱C女親吻，不顧她喊「不要鬧了」等語拒絕，對她指侵得逞。

C女控訴，陶男以力氣優勢，用力將她推到床上猥褻她，就在她放棄反抗時，陶男卻開始上演自我掙扎的戲碼，一會說「不行、不能這樣」，一會又繼續搓揉她的身體，讓她彷彿被迫觀看陶男的「個人表演」，只能無助等待整場災難過去。後來陶男可能終於演夠也摸飽了，才放開她，臨走前還對她曉以大義說「這樣真的不好，我們不能這樣」，而她一人淚流滿面，整夜傻坐在沙發上不能動彈。

案發後，C女因知道陶男正進行「花蓮轉運站」計劃，內容以30歲女性為目標客群，由陶男駕駛私家車嚮導花蓮景點，C女害怕有其他人受害，便於同年9月28日在臉書發文揭露這件事，後續也將陶男告上法院。

全案審理時，陶男否認強制性交，只承認對C女撫摸、親吻，辯稱「我感覺C女沒有抗拒或推開我」，他表示沒有問過C女意願，但認為「沒有抗拒的回應就是一種默許」，但後來想到自己有女朋友，所以內心掙扎，就停止這些行為。

法官認為，陶男在得知C女發文當天，也發文道歉表示「我不應該利用友情逾越界線、破壞信任，更不應該用成年男子身體上的力量優勢，試圖去控制對方的身體自主權」、「對不起被我傷害過的人…好好去理解自己究竟犯了多少不應該的錯」等語，並檢視相關證據後，判定陶男犯行屬實，審酌陶男至今否認犯行，沒有和C女和解，依他犯強制性交罪，處4年徒刑。可上訴。

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