「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨不滿創黨主席柯文哲被判17年徒刑、褫奪公權6年，今（29日）下午2時在台北凱道集會。活動一開始，主持人吳怡萱說，「好高興在這裡已經看到超過1萬人了，所以我要聽見超過1萬人的聲音。」今天大家上凱道，就是要向賴清德知道，「我們追求司法正義決心不容抹滅」。主持人許甫則率支持者一起喊，「為司法正義，戰到底；為台灣民主，戰到底；對綠色獨裁，戰到底 」。

▲民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。（圖／記者周宸亘攝，下同）

民眾黨29日下午在台北凱道舉辦「 戰！329上凱道討公道」集會。根據民眾黨規劃，下午1時起至2時，將是「司法正義野台開講」橋段，接續下午2時活動才正式開始。下午2時至2時半為民眾黨議員宣講；下午3時為國民黨立法院黨團宣講，預計20位藍委與會，但國民黨表示，多日前已安排中南部行程，黨主席鄭麗文今無法趕回台北親自表達支持。下午3時至4時，民眾黨公職與立法院黨團、來賓將依序宣講；黃國昌、柯文哲則於下午4時登台。

黃國昌稍早受訪表示，對於這場上凱道、到討公道活動，民眾黨要討的並不是柯文哲一個人的公道，而是要討台灣司法正義的公道，因為如果今天，即使連柯都可以遭到國家機器濫用司法檢調，甚至在黨檢媒三位一體的操作下，得到這樣不公平裁判的話，未來到底有誰還可以倖免？這攸關乎的絕對不是柯一個人的清白，這關乎的是台灣司法制度到底還能不能讓人民信賴、關乎的是台灣的司法制度，還能不能夠真正實踐公平正義。

黃國昌說，也正是因為這個樣子，這一場活動，民眾黨一開始就清楚的表明，歡迎所有認同台灣司法必須要改革的公民朋友們，大家一起站出來。民眾黨非常感謝國民黨非常多立委響應這一場活動，甚至鄭麗文昨也親自致電周榆修，表達本來希望能夠來，但因為時間上關係，從彰化還是南部趕回來的時候，如果活動還沒有結束，希望能夠過來，結果回來的時候已經傍晚，而民眾黨今天表定的活動大概在下午四時半就會結束，但是無論如何，感謝國民黨的朋友的支持，也感謝大家所表示具體的行動。