　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

凱米強颱狂吹！他冒雨上班遭路樹擊落多處骨折　求償51萬敗訴

▲▼凱米狂風發威！高雄再傳路樹倒塌，2騎士遭擊落緊急送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲凱米狂風發威！路樹倒塌擊落2騎士。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

強颱「凱米」前年襲台時，高雄一名陳姓男子清晨騎車行經仁武區高楠公路，因撞上橫臥道路的倒塌路樹，導致全身多處骨折、機車全損，憤而向高雄市公園處提起國家賠償共51萬餘元。法院審理後，認為市府在颱風前已進行巡察修剪，且路樹倒塌屬天災不可抗力因素，判決陳男敗訴，全案可上訴。

清晨冒雨上班撞倒樹　騎士控市府疏於防颱

判決指出，2024年7月25日清晨5點31分，凱米颱風正橫掃南台灣，高雄市當日已宣布停止上班上課。陳姓男子騎車行經高楠公路慢車道時，因大雨視線模糊，撞上橫躺在道路上的路樹，造成頭頸部、軀幹挫傷，左手掌及肋骨多處骨折，機車則是全毀。

陳男主張，市府在颱風來襲前，未針對該路樹進行修剪或加固，且路樹倒塌後，也未及時移除倒樹或設置警示標誌，顯見有管理欠缺。他依法向市府請求包含醫藥費、工作損失及精神慰撫金共51萬3406元。

▲▼凱米狂風發威！高雄再傳路樹倒塌，2騎士遭擊落緊急送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲陳姓騎士當時撞上橫躺在地的路樹，全身多處骨折。（圖／ETtoday資料照）

市府提證據自清：強颱清晨1點仍派員巡災

高雄市公園處則辯稱，事發當時風速達9級烈風等級，累積雨量達致災性大雨，該路樹傾倒純屬天災。此外，市府提出修剪紀錄證明，該路段於7月才完成修剪，且在颱風警報發布後的7月24日、25日凌晨1點多，均有派員冒雨巡查搶災。

公園處強調，陳男撞上倒樹的時間是凌晨5點多，而市府是在1小時後才接獲該處倒樹通報便立即派工，隨即在1小時內排除障礙，並未怠於職守。

天災不可抗力　難認管理欠缺

法官審理認為，根據氣象觀測資料，當時確實處於極端惡劣天氣，市府已提出平時與災前的巡檢紀錄，證明已盡注意義務。該路樹倒塌時間推估為深夜或凌晨人煙稀少時，市府在接獲通報前並不知情，未設路障並不構成管理欠缺，據此駁回陳男的國賠請求，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德現身看中職！　網留言：我們是不會屈服的
小草上凱道「訂館長便當+200元」！　館長：沒有人訂啦
白喊凱道破3萬人！網紅鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷
李榮浩開槓24歲女歌手！怒批強行侵權：你是來報仇的？
「日本旅遊沒那麼特別了」他曝3原因：粉紅泡泡被戳破

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

性侵女演員！劇場編導邊摸邊演戲喊「不行」　一審判4年

宜蘭自小客「追撞油罐車」！車頭潰縮爛毀　酒駕男遭送辦

捍衛後山治安！花蓮警擴大臨檢全面掃蕩　最強勢手段嚴打黑幫

「幫女友占位子」捷運板南線2男口角　警火速介入避免肢體衝突

業者未補正資料、開說明會　埔里掩埋場開發案最快4月駁回

北市民權大橋女騎士疑閃壘球摔車！後方雙載機車追撞　3人送醫

撞擊畫面曝！宜蘭重機闖紅燈撞右轉機車　女騎士倒地安全帽噴飛　

詐團假冒顏清標特助「幫處理納骨塔產權」　北市包租公痛失4千萬

南投春祭緬懷因公殉職戰士、撫慰遺族　忠烈祠遷中興新村6月動工

凱米強颱狂吹！他冒雨上班遭路樹擊落多處骨折　求償51萬敗訴

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

說好貓是水做的呢？　黑貓挑戰紙箱變「悲劇倒頭栽」

性侵女演員！劇場編導邊摸邊演戲喊「不行」　一審判4年

宜蘭自小客「追撞油罐車」！車頭潰縮爛毀　酒駕男遭送辦

捍衛後山治安！花蓮警擴大臨檢全面掃蕩　最強勢手段嚴打黑幫

「幫女友占位子」捷運板南線2男口角　警火速介入避免肢體衝突

業者未補正資料、開說明會　埔里掩埋場開發案最快4月駁回

北市民權大橋女騎士疑閃壘球摔車！後方雙載機車追撞　3人送醫

撞擊畫面曝！宜蘭重機闖紅燈撞右轉機車　女騎士倒地安全帽噴飛　

詐團假冒顏清標特助「幫處理納骨塔產權」　北市包租公痛失4千萬

南投春祭緬懷因公殉職戰士、撫慰遺族　忠烈祠遷中興新村6月動工

凱米強颱狂吹！他冒雨上班遭路樹擊落多處骨折　求償51萬敗訴

伊朗德黑蘭遭猛轟慘況曝光　建築牆面炸開、滿屋碎石瓦礫

51歲王耀慶久違返台！素顏露面拍片「自砍酬勞」發聲：便宜又好用

李竺芯開唱「台下一片大咖」！　驚喜揪粉絲：小巨蛋相見

北海岸限定海味「猴水仔」小章魚　簡單汆燙鎖住鮮甜

「東京巨蛋都能坐滿」洪總看好亞太今滿場：台灣球迷『肖強』！

賴清德親臨亞太成棒主球場看中職！　網留言：我們是不會屈服的

沒看清楚暗號！威能帝超時虛驚一場　樂天投捕搭檔這兩年「成長很有感」

性侵女演員！劇場編導邊摸邊演戲喊「不行」　一審判4年

摩斯隱藏版點心「地瓜米吉拿棒」曝光　桃機3門市專賣

戰事衝擊建材鏈！報價「週週調」效期僅7天　1類建案成主流

【雙眼無神】台中恐怖情人殺人罪移送！　死者牧師爸含悲處理後事

社會熱門新聞

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

街頭雙刀刺死女友　保險業務正面照曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

台中男逼「分手砲」性侵！挨告喊：我年薪300萬

高雄特斯拉「倒車直衝」插進大賣場

救護車搶命路口被擋　台中自小客堅不禮讓

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

惡男雙刀砍死前女友！高大成：出獄恐再殺人

獨／情殺連環爆！醫揭「中古奴隸主」心態

桃園旅宿驚魂！酒醉男闖房強暴未遂遭判6年

桃園大學生遭輾重傷　三重客運：負完全賠償責任

快訊／國道賓士火燒車！駕駛急停路肩跳車逃

員林車站女落軌遭區間車撞擊！

更多熱門

相關新聞

高雄7旬翁路口突鬼切！與後方轎車碰撞慘摔

高雄7旬翁路口突鬼切！與後方轎車碰撞慘摔

高雄市三民區昨（28）日下午發生一起汽機車碰撞事故。一名七旬老翁騎乘機車行經博愛一路與九如二路口時，疑因轉彎未注意後方來車並突然切換車道，導致與後方直行轎車發生碰撞。警方到場後除依規定處理傷患，也針對老翁兩項違規行為開出罰單。

高雄特斯拉「倒車直衝」插進大賣場

高雄特斯拉「倒車直衝」插進大賣場

高雄毒駕男闖輕軌路廊　囂張嗆警「你處理啊」

高雄毒駕男闖輕軌路廊　囂張嗆警「你處理啊」

千萬名酒被洗劫「換肝名醫」說話了

千萬名酒被洗劫「換肝名醫」說話了

男子持寶劍追人　遭制伏送醫

男子持寶劍追人　遭制伏送醫

關鍵字：

高雄颱風凱米凱米颱風路樹國賠

讀者迴響

熱門新聞

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

要變天了！　「全台有雨」時間曝

街頭雙刀刺死女友　保險業務正面照曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

要放4天了　清明連假「雨最大」

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

賴瑞隆、柯志恩有新對手了！律師張靜宣布參戰

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

許瑋甯穿超貼「產後7個月真實身材太狂」

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

傳川普告知盟友「地面戰」暫喊卡　內幕曝

更多

最夯影音

更多
吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面