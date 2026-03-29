凱米強颱狂吹！他冒雨上班遭路樹擊落多處骨折　求償51萬敗訴

▲凱米狂風發威！路樹倒塌擊落2騎士。（圖／ETtoday資料照）



記者許宥孺／高雄報導

強颱「凱米」前年襲台時，高雄一名陳姓男子清晨騎車行經仁武區高楠公路，因撞上橫臥道路的倒塌路樹，導致全身多處骨折、機車全損，憤而向高雄市公園處提起國家賠償共51萬餘元。法院審理後，認為市府在颱風前已進行巡察修剪，且路樹倒塌屬天災不可抗力因素，判決陳男敗訴，全案可上訴。

清晨冒雨上班撞倒樹 騎士控市府疏於防颱

判決指出，2024年7月25日清晨5點31分，凱米颱風正橫掃南台灣，高雄市當日已宣布停止上班上課。陳姓男子騎車行經高楠公路慢車道時，因大雨視線模糊，撞上橫躺在道路上的路樹，造成頭頸部、軀幹挫傷，左手掌及肋骨多處骨折，機車則是全毀。

陳男主張，市府在颱風來襲前，未針對該路樹進行修剪或加固，且路樹倒塌後，也未及時移除倒樹或設置警示標誌，顯見有管理欠缺。他依法向市府請求包含醫藥費、工作損失及精神慰撫金共51萬3406元。

▲陳姓騎士當時撞上橫躺在地的路樹，全身多處骨折。（圖／ETtoday資料照）



市府提證據自清：強颱清晨1點仍派員巡災

高雄市公園處則辯稱，事發當時風速達9級烈風等級，累積雨量達致災性大雨，該路樹傾倒純屬天災。此外，市府提出修剪紀錄證明，該路段於7月才完成修剪，且在颱風警報發布後的7月24日、25日凌晨1點多，均有派員冒雨巡查搶災。

公園處強調，陳男撞上倒樹的時間是凌晨5點多，而市府是在1小時後才接獲該處倒樹通報便立即派工，隨即在1小時內排除障礙，並未怠於職守。

天災不可抗力 難認管理欠缺

法官審理認為，根據氣象觀測資料，當時確實處於極端惡劣天氣，市府已提出平時與災前的巡檢紀錄，證明已盡注意義務。該路樹倒塌時間推估為深夜或凌晨人煙稀少時，市府在接獲通報前並不知情，未設路障並不構成管理欠缺，據此駁回陳男的國賠請求，全案仍可上訴。