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桃園大學生遭輾重傷！三重客運先致20萬慰問金：會負完全賠償責任

▲三重客運公車左轉時撞上倒行人穿越道行走的王姓學生。（圖／龜山警分局提供）

▲三重客運公車左轉時撞上倒行人穿越道行走的王姓學生。（圖／龜山警分局提供）

文／中央社

桃園長庚大學校園日前發生男大生遭三重客運輾過重傷事故。三重客運總經理李建文今天表示，當晚已向家長及學校道歉，也允諾負責一切的賠償費用。

三重客運967線公車26日晚間行經長庚大學校內道路，撞倒走在行人穿越道的20歲王姓學生。遭撞學生重傷，仍在加護病房觀察。桃園市警局龜山分局表示，駕駛酒測值為0，將依過失傷害罪送辦。

三重客運總經理李建文今天向中央社表示，案發後他即趕往醫院當面向家長及學校道歉，除努力做好矯正和預防措施，更允諾負責一切的賠償損失費用。

三重客運發布新聞稿表示，廖姓駕駛長於長庚大學校區內未遵守轉彎一律停等查看規定，左轉未停等撞傷學生，經調閱紀錄，廖姓駕駛長出勤皆符合法定工時，最近一次休假日為3月21日。

三重客運表示，在案發後，即由主管前往醫院關心慰問傷者，先致新台幣20萬元慰問金，並請醫院給予包括自費最好藥材的照顧。

三重客運表示，公司對發生碰撞行人事故致學生受傷案，致上十二萬分的歉意，除現已要求所屬駕駛長於校區也要嚴格遵守轉彎停等再開規定外，另也會派員及透過AI技術定點查核，落實左轉再三確認及右轉指差確認，避免再有類似情況發生。

另方面，事後有民眾一度在網路發文表示，駕駛疑似在輾壓到王男後沒有立即下車查看，甚至來回後退前進，導致王男被輾壓3次，造成巨大開口傷勢嚴重。

警方表示，根據事後調閱監視器畫面查看，網路所傳並非事實，傷者被公車撞上遭左前輪輾壓時就已立即停車，王男卡在左後輪處，事發經過及肇事原因仍有待進一步釐清。且警方對廖男進行酒測後已排除酒駕可能。

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