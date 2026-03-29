蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

▲黃國昌出席民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨不滿創黨主席柯文哲被判17年徒刑、褫奪公權6年，今（29日）下午在台北凱道集會。對此，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨要討的並不是柯文哲一個人的公道，而是要討台灣司法正義的公道，感謝非常多藍委響應，國民黨主席鄭麗文昨也致電民眾黨秘書長周榆修，表達本來希望能夠來，但趕回台北時已經傍晚了。另外，對於前白委蔡壁如支持柯文哲選下屆黨主席，黃國昌說，他早就希望柯文哲回來接黨主席，只要柯點頭，隨時就回來，但一審判決，根本就是要斬斷柯所有政治可能性。

針對民眾黨29日「 戰！329上凱道討公道」集會，黃國昌受訪表示，對於這場上凱道、到討公道活動，民眾黨要討的並不是柯文哲一個人的公道，而是要討台灣司法正義的公道，因為如果今天，即使連柯都可以遭到國家機器濫用司法檢調，甚至在黨檢媒三位一體的操作下，得到這樣不公平裁判的話，未來到底有誰還可以倖免？這攸關乎的絕對不是柯一個人的清白，這關乎的是台灣司法制度到底還能不能讓人民信賴、關乎的是台灣的司法制度，還能不能夠真正實踐公平正義。

黃國昌說，也正是因為這個樣子，這一場活動，民眾黨一開始就清楚的表明，歡迎所有認同台灣司法必須要改革的公民朋友們，大家一起站出來。民眾黨非常感謝國民黨非常多立委響應這一場活動，甚至鄭麗文昨也親自致電周榆修，表達本來希望能夠來，但因為時間上關係，從彰化還是南部趕回來的時候，如果活動還沒有結束，希望能夠過來，結果回來的時候已經傍晚，而民眾黨今天表定的活動大概在下午四時半就會結束，但是無論如何，感謝國民黨的朋友的支持，也感謝大家所表示具體的行動。

對於蔡壁如支持柯文哲參選下屆黨主席，黃國昌表示，「唉，其實，我早就希望老大（指柯文哲）回來接任黨主席」，老大只要點頭，隨時就回來接任黨主席，但這一審判決，根本就是要斬斷柯文哲接下來所有政治的可能性。從公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法到政黨法，「一審透過這種荒腔走板210萬，不管怎麼樣，就是要找一個罪可以判十年以上，要斷掉柯文哲接下來所有政治上面的道路」。

黃國昌說，面對這樣的判決，讓民眾黨全體黨工都感到不平、憤怒，這樣的判決，到底有誰能夠接受？210萬是捐給民眾黨的政治獻金，沒有一塊錢掉到柯文哲的口袋。甚至柯根本就不知道有這一筆政治獻金存在，結果作為柯文哲在京華城圖利120億賄賂的對價，怎麼會有這麼離譜的判決？擺明的就是要找到一個罪名，可以判柯文哲十年以上，來達到民進黨的政治目的。