　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他列惡行控「職場霸凌最高等」就是俞大㵢　外交部：依規定審慎處理

▲▼ 駐美代表俞大㵢。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐美代表俞大㵢。（資料照／達志影像／美聯社）

記者詹詠淇／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病離世，享年53歲，但近日社群上卻傳出，顏生前疑遭長官排擠、霸凌。行政院長卓榮泰日前表示，已依規定啟動調查，並特例全數由外聘委員擔任此工作。有網友爆料，「職場霸凌最高等」就是駐美代表俞大㵢，但因為他是國安會秘書長吳釗燮的人，所以換掉沒那麼容易。外交部今（29日）對此回應，外交部將持續掌握並視個案情形加以瞭解；如有具體事證，均可循相關機制提出，並將依規定審慎處理。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病離世震驚各界，但日前社群上開始流傳，顏生前疑遭長官排擠、工作不愉快，且其辭呈內容提及自己「一再提出建言未獲採納」、「遭到嚴厲駁斥」等，引發各界關注職場霸凌議題。

網友「@mofalee」用外交部英文「mofa」為帳號開頭，在社群平台Threads爆料，「要說職場霸凌最高等的就是像駐美代表俞大㵢那樣」，因為自己的口腹之慾隨意解僱員工，也因為餐宴打包的菜色不如他預期，就打電話大罵督導主管，且把主管降至副主管來羞辱人，「當天擴音，還有人錄音」。

該網友痛批，俞大㵢假公務之名行享樂之實，買了百萬沙發與高級音響在家裡用，還讓自己的家眷隨意進出辦公室，如果對官邸服務不夠周到，甚至曾在辦公室大罵外交部文官。「為什麼這樣的人不會被換掉？因為他是吳釗燮的好朋友，要換他沒那麼容（易）」。

該網友指出，光是俞太太在官邸羞辱式的換掉的清潔工至少20個，服務她的外交人員至少5個，「他還去不到2年喔！」對比前幾任大使，更是沒有存在感，每個月爽領40萬以上的薪資，真的是一個油水缺。

該網友在回應其他網友建議政院約談外交部及其他外部單位同仁意見的貼文底下表示，「外交部？別鬧了啦！外交部這類的事情更多」，舉凡駐美代表就是一個很好的例子，因為便當沒有他要的牛排而把組長冷凍去電務組，他自己官威大就算了，連老婆都可以在大使辦公室罵文官，配偶喔！官威比她先生更大，光官邸不到2年換了近20個清潔工，這類的事不勝枚舉。

該網友批評，工作上沒有任何進展就算了，一上任就想花600萬換有派頭的車，他老婆更是浪費公帑買百萬沙發、進口音響、昂貴的咖啡機放在「官邸」使用，用就算了一點不合她的意，就把文官叫去官邸破口大罵。

該網友感慨，所有政府機關外交部奴性絕對排前3名，不過也還好現在世道不同了，大家都知道要錄音自保，希望再來換丟她的錄音檔出來給大家開開眼界，讓台灣納稅人知道什麼叫夫人。

該網友還到行政院長卓榮泰貼文留言稱，「對比顏主委的霸凌跟駐美代表及其家眷對外交人員的霸凌，楊珍妮真的還好，至少她沒有假公務需求行享樂之實，而且楊珍妮也沒有像俞大㵢那樣放任家人自由進出辦公室，且在辦公室對著文官大罵」。

該網友也喊話外交部長林佳龍，「其實您的駐美代表應該換了，如果自己的子弟兵都無法看到館內的帳，這樣不是形同被架空嗎？官邸用的東西公私是不是應該要分明？有這樣的大使只會讓你綁著一個炸彈，尤其是他老婆常常對我國文官不客氣指責，雖然現在大家都有錄音自保，但是真的不知道什麼會爆出來，屆時你又被徐巧芯等人質詢，根本沒必要保吳部長的人啊」。

對此，外交部今（29日）下午回應《ETtoday新聞雲》指出，外交部一向重視營造安全、尊重及友善之職場環境，對於涉及職場不當對待、管理方式或內部互動等情形，均設有多元且具保密性之申訴及反映管道，並持續要求各駐外館處首長落實妥善管理及領導責任。

外交部強調，針對外界關切之相關情形，外交部將持續掌握並視個案情形加以瞭解；如有具體事證，均可循相關機制提出，並將依規定審慎處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民眾黨喊現場1萬人！「對綠色獨裁戰到底」
納豆辣妻「挺8月巨肚飛日本」！　短裙現形超細四肢
鍾小平拒上凱道「不想為民眾黨選票丟中間選民」
LIVE／柯文哲被判17年　民眾黨凱道集結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

他列惡行控「職場霸凌最高等」就是俞大㵢　外交部：依規定審慎處理

鍾小平拒上凱道聲援柯文哲　「不想為了民眾黨選票丟中間選民」

LIVE／氣柯文哲被判17年牢　民眾黨1400凱道集會「找回公平正義」

新興計畫卡住張善政喊話卓榮泰　綠委轟：做賊喊抓賊！輪不到你指導

賴瑞隆、柯志恩有新對手了！黨主席宣布參戰高雄市長抗衡藍綠

中共AI進化認知戰！綠：台灣成統戰實驗室　提升媒體識讀唯一防線

因陸放棄CPTPP？　李淳：我認識高層絕不會坐視中國蟒蛇勒死台灣

行政院怒了！總預算已213天未審　轟立院荒謬2本總預算都沒審

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

自殺式騎法！高雄伯「外側車道左轉」鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

他列惡行控「職場霸凌最高等」就是俞大㵢　外交部：依規定審慎處理

鍾小平拒上凱道聲援柯文哲　「不想為了民眾黨選票丟中間選民」

LIVE／氣柯文哲被判17年牢　民眾黨1400凱道集會「找回公平正義」

新興計畫卡住張善政喊話卓榮泰　綠委轟：做賊喊抓賊！輪不到你指導

賴瑞隆、柯志恩有新對手了！黨主席宣布參戰高雄市長抗衡藍綠

中共AI進化認知戰！綠：台灣成統戰實驗室　提升媒體識讀唯一防線

因陸放棄CPTPP？　李淳：我認識高層絕不會坐視中國蟒蛇勒死台灣

行政院怒了！總預算已213天未審　轟立院荒謬2本總預算都沒審

凱米強颱狂吹！他冒雨上班遭路樹擊落多處骨折　求償51萬敗訴

本季滿分好評《相反的你和我》第二季7月放送！網讚：超有效率

陸網驚爆「頂流女星遭公司索賠3億」　案件複雜拖延…4女神慘躺槍

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

華航3/31起每人限帶2行動電源　國籍航空最新規定一次看

桃園大學生遭輾重傷！三重客運先致20萬慰問金：會負完全賠償責任

「什麼都能做，就是不能比賽！」陳傑憲苦笑好痛苦：對我來說是折磨

獨／情殺連爆！醫揭「中古奴隸主」心態　狂Call、查勤不順就暴怒

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

南韓「最頂人妻」金海莉宣布新身份！　私下超暖舉曝光

黃子韜「減肥過度鬼剃頭」　聽母偏方塗生薑：隔天頭髮沒了XD

政治熱門新聞

《陽光女子合唱團》拿千萬補助卻稱「中國台灣」　綠委要文化部查了

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

昔罵柯文哲「比垃圾還不如」　鄭麗文缺席凱道

藍營要上凱道挺柯文哲？李艷秋：敢喊清清白白嗎

國民黨紛爭恐害2026、2028選不好！　洪孟楷籲「大人們」停止

李昌鈺釐清319槍擊案　陳水扁發聲哀悼

猜猜看是誰？　北市議員、三選人扮「DPP獵魔女團」大跳韓舞

行政院怒了！總預算已213天未審　轟立院荒謬2本總預算都沒審

游淑慧批行人庇護島　被罵爆後回應了

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

可理解柯文哲重判17年　郝市府法規會主委：柯市府站不住腳

范雲拋「中國三大威脅」論　受邀馬尼拉演說籲亞洲團結抗中

能喊出清清白白？　趙少康聲援柯：從大局思考

幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　

更多熱門

相關新聞

新興計畫卡住張善政喊話卓榮泰　綠委轟：做賊喊抓賊！輪不到你指導

新興計畫卡住張善政喊話卓榮泰　綠委轟：做賊喊抓賊！輪不到你指導

立院在野黨團封殺115年度總預算，僅先放行38項、718億新興計畫預算，桃園市長張善政喊話行政院長卓榮泰，「公文到了院長桌子，不只是公務員在等你而已，是整個台灣在等你，應趕快執行」。綠委吳思瑤今（29日）對此痛批，「輪不到你指導卓榮泰怎麼做」，有時間怎麼不去告訴立法院長韓國瑜要立院快審預算？綠委林楚茵也說，張善政為了選舉搞政治鬥爭這根本是年度最誇張的「做賊喊抓賊」，當過行政院長的張善政會不知道總預算對國家機器運作有多重要、卡關有多致命？

因陸放棄CPTPP？　李淳：我認識高層絕不會坐視中國蟒蛇勒死台灣

因陸放棄CPTPP？　李淳：我認識高層絕不會坐視中國蟒蛇勒死台灣

顏慧欣猝逝扯霸凌　經濟部：影射對國家付出公務員非社會之福

顏慧欣猝逝扯霸凌　經濟部：影射對國家付出公務員非社會之福

立委質詢推銷加熱菸紓壓「精神病會少很多」　卓榮泰勸：適量就好

立委質詢推銷加熱菸紓壓「精神病會少很多」　卓榮泰勸：適量就好

顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章　卓揆證實：會再取得理解

顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章　卓揆證實：會再取得理解

關鍵字：

顏慧欣職場霸凌外交部俞大㵢吳釗燮林佳龍卓榮泰楊珍妮

讀者迴響

熱門新聞

要變天了！　「全台有雨」時間曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

要放4天了　清明連假「雨最大」

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

吳宗憲才唱2首！2男突衝上台狂甩鳥頭

吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」當場傻眼

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

更多

最夯影音

更多
吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面