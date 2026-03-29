華航3/31起每人限帶2行動電源　國籍航空最新規定一次看

▲中華航空3月31日起，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源。（圖／桃機提供）



記者周湘芸／台北報導

國際民航組織（ICAO）27日宣布，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源，且禁止在飛行途中使用。雖然目前我國未加入ICAO，但中華航空表示，3月31日起比照辦理；而星宇航空也將跟進；長榮及台灣虎航則說，配合主管機關辦理。

去年釜山航空一架自釜山飛往香港航班發生火警，事後發現疑似是行動電源或相關電子設備釀禍，目前我國國籍航空均禁止旅客於航班中使用行動電源。國際民航組織（ICAO）27日再宣布，為強化旅客和航空公司安全，每名旅客最多攜帶2個行動電源，但機組人員仍可根據作業需求攜帶使用。

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雖然我國目前並非ICAO會員，但民航局過去相關規範仍採用ICAO飛航標準。針對此次限制旅客攜帶行動電源數量，民航局近日將進行說明。

中華航空表示，目前已禁止航程中使用行動電源，並將依照國際民航組織規範，3月31日起每位旅客只能攜帶2個行動電源，建議旅客詳閱華航網站有關電子產品使用須知，並配合機場安全檢查。

長榮航空則指出，自去年3月1日起已禁止乘客於機上使用行動電源，針對旅客攜帶行動電源數量及使用規定，將配合民航主管機關相關規定辦理。

星宇航空表示，將依ICAO指引辦理，意即跟進限制每名旅客攜帶行動電源數量，但確切時間仍未訂定。

台灣虎航則說，目前航班已禁止機上使用行動電源，另提醒旅客行動電源需隨身攜帶不得託運，後續也會依據我國民航局最新公告，另行規劃隨身攜帶鋰電池調整政策。