烏干達力挺以色列　總統兒子放話參戰打伊朗

▲烏干達軍方首長凱內魯加巴，是烏干達總統穆塞維尼的兒子。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在中東戰火持續之際，烏干達總統之子、軍方首長凱內魯加巴（Muhoozi Kainerugaba）近期透過社群媒體發文表態支持以色列，稱烏干達不排除參戰，「若以色列需要幫助儘管開口，烏干達兄弟隨時準備提供協助」。

福斯新聞報導，凱內魯加巴是烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）的兒子，被視為潛在繼任人選，他在近期發布一系列貼文，表明烏干達在當前中東戰事的立場。

凱內魯加巴發文提到，「我們與以色列站在一起，因為我們是基督徒」、「烏干達是被世界遺忘和忽視的大衛。我們將戰勝巨人歌利亞」，強調希望這場在中東地區發生的戰爭立刻結束，「任何關於摧毀或擊敗以色列的言論，都會把我們捲入戰爭。而且是站在以色列那一邊！」

We want the war in the Middle East to end now. The world is tired of it. But any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war. On the side of Israel! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 25, 2026

If Israel needs help, it only need ask. Their Ugandan brothers are ready to assist. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 25, 2026

凱內魯加巴還提到，以色列在1980年代與1990年代曾選擇與烏干達站在一起，如今烏干達GDP已來到1000億美元，位居非洲前段班，「為什麼不保衛她？」

事實上，烏干達人民國防軍（UPDF）擁有4.5萬名現役軍人及約3.5萬名預備役人員，擁有約240輛坦克以及超過1000輛裝甲戰車。烏干達深度參與在受衝突影響國家的軍事行動，士兵以非洲聯盟部隊的角色在索馬利亞與伊斯蘭青年黨恐怖分子作戰，也在剛果民主共和國打擊與伊斯蘭國有關聯的ADF恐怖組織。

儘管伊朗與烏干達並無直接利害關係，但伊朗被指控在肯亞、坦尚尼亞進行秘密運作與走私。雖然烏干達是內陸國，但對於伊朗試圖在印度洋與紅海擴張勢力的戰略意圖，保持高度警戒。

報導稱，以色列在歷史上曾協助訓練烏干達軍隊，凱內魯加巴本人也名列其中。據了解，烏干達與以色列維持著強大戰略夥伴關係，雙方在安全與情報領域有著緊密的聯繫。

不過兩國關係並非一直都是如此。1976年，烏干達獨裁者阿敏（Idi Amin）極力反對以色列，當時有4名恐怖分子劫持從以色列飛往法國的班機，隨後飛機轉降烏干達恩德培機場，以色列隨後展開遠程救援任務，成功救出100多名人質，但現任以色列總理納坦雅胡的哥哥約納坦（Yonatan Netanyahu）殉職，當時還有45名烏干達士兵被擊斃。

凱內魯加巴稱，為了表達對以色列的善意，要在約納坦當年殉職的地點豎立雕像，並透過社群媒體發布雕像照片。