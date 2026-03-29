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獨／情殺連爆！醫揭「中古奴隸主」心態　狂Call、查勤不順就暴怒

▲陳男走不過情關，竟持雙刀手刃女友。（圖／民眾提供）

▲陳男(中)走不過情關，竟持雙刀手刃女友；身心科醫師坦言，這類加害者要的不是「愛」，而是將對方視為私產的「中古農場奴隸主心理」。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

近期台灣社會不平靜，情殺案件如瘟疫般蔓延，尤其台中接連發生的奪命情仇；「走不過情關」的悲劇接連上演，引發社會集體焦慮。究竟是什麼樣的心理扭曲，讓昔日愛侶變成索命屠夫？身心科醫師受訪時直言，這類加害者要的不是「愛」，而是將對方視為私產的「中古農場奴隸主心理」。

▲▼台中情侶兇殺。（圖／記者許權毅攝）

▲30歲的張姓男子疑持刀在浴室殺死同齡方姓女友後自戕。（圖／資料照片）

3月13日晚間，台中一名62歲傅男疑似因為感情糾紛，在車上砍殺小20歲的紀姓女友，事後直接開車載往豐原警分局派出所投案，紀女傷重不治。3月18日晚間，30歲的張姓男子疑持刀在浴室殺死同齡方姓女友後自戕，被發現時，2人頸部都有多處刀傷；此外，28日台中街頭傳出，陳姓男子想要求復合巴姓女友遭拒，陳男持雙刀追砍，巴女頸部中刀倒臥血泊，送醫搶救後仍宣告不治。

衛生福利部臺中醫院身心精神科主任章秉純指出，大家常誤以為這類事件起源於是「愛得太深」，但完全是誤解；直言這類悲劇的核心關鍵字在於「操弄（manipulation）」。因為在健康的關係中，兩個人是為了變得更好而結合，但在這些恐怖情人的邏輯裡，伴侶不是一個人，而是一個「必須百分之百聽話的物件」。

▲▼台中豐原情殺，傅男割喉殘殺女友。（圖／翻攝傅男臉書）

▲台中豐原也傳出情殺，傅男割喉殘殺小20歲女友。（圖／資料照片）

章秉純形容，這類加害者與其說是情人，不如說是「中古農場的奴隸主」。在他們的潛意識裡，奴隸不聽話、想逃跑，唯一的下場就是毀掉。

至於該如何辨識身邊的情人、伴侶，是否正悄悄轉變為「奴隸主」？章秉純提醒，控制欲往往藏在細節裡，特別是現代科技成了最方便的枷鎖。

章秉純補充，很多人會強迫對方開啟Google定位，只要被拒絕，對方就暴怒，但其實這種行為極其不尊重且不合理，「就像要求你上廁所不能關門一樣。」此外，奪命連環Call、行蹤審查、訊息轟炸，都是奴隸主在確認「我的資產還在不在」的手段，只要你沒出現在對方想像中的地點，對方就會陷入焦慮與憤怒，或是常用情緒勒索手段，動輒以「是不是不愛我了」來質疑是否忠誠。

章秉純建議民眾，不妨在感情不如意時問問自己「在這段感情中過得幸福嗎？」更簡潔一點，就問自己，是「愛對方」還是「要對方」？更要記得，人與人之間是必須互相尊重，不可能有人能擁有另外一個人。唯有看清這點，才能在情海浮沉中，避免自己淪為新聞事件的主角，或是那個親手毀掉幸福的「奴隸主」。

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