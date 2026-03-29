防川普地面戰！英軍暗中計畫撤僑　部署突擊登陸艇、陸戰隊待命

▲ 英國皇家空軍費爾福德基地一架美國空軍波音B-52「同溫層堡壘」轟炸機進行維護。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國軍方高層消息人士28日透露，正緊急擬定一項從中東撤離數千名英國公民的秘密計劃，以因應美國總統川普可能對伊朗發動的地面入侵。

《每日郵報》報導，英國已悄悄將突擊登陸艇調派至地中海東部，皇家海軍陸戰隊也進入待命狀態，隨時準備飛往當地執行撤僑任務。

鎖定黎巴嫩、約旦 逾萬名僑民待撤

軍方消息人士指出，這項被稱為「國家撤離行動」（National Evacuation Operation）的計畫主要針對黎巴嫩首都貝魯特，當地目前仍有約4500名英國公民；此外也規劃在約旦紅海港口亞喀巴（Aqaba）執行類似應變方案，當地約有6000名英國僑民。

消息人士強調，啟動撤僑行動的前提是美國即將發動地面干預、奪取目前由伊朗控制的荷莫茲海峽，且必須先與相關國家達成「安全走廊」協議，這代表若以色列持續對真主黨進行軍事行動，英軍便不會嘗試從貝魯特撤僑。

萊姆灣號艦艇部署 直升機待命賽普勒斯

軍事部署方面，英國皇家艦隊輔助艦「萊姆灣號」（Lyme Bay）已前往地中海東部，該艦配備直升機甲板，可利用登陸艇或動力筏將人員送上岸。

此外，皇家海軍陸戰隊的登陸艇及近海突擊艇也已透過商業貨輪運抵該區域。英國空軍的「契努克」（Chinook）直升機本月稍早已部署至賽普勒斯，將用於空運部分撤離人員。

軍方：資產已部署 等待政府下令

一名高階軍方人士表示，「英國已部署相關資產，現正等待政府下達執行指令。雖然軍隊可在戰火中進入黎巴嫩或約旦，但我們不能冒險讓撤離人員受傷，謹慎是關鍵。」

政府發言人28日拒絕對此計畫發表評論，僅稱自衝突爆發以來，已有逾13.9萬名英國公民從中東地區返國，其中部分乘坐政府包機，並持續呼籲公民選擇商業航班等交通方式離開當地。