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伊朗「娃娃兵」上陣？革命衛隊下調徵兵年齡　12歲即可報名

▲▼伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 革命衛隊招募志願者支援戰事，最小12歲即可報名。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）文化官員納達利（Rahim Nadali）26日宣布，當局推出名為「為了伊朗」（For Iran）的招募計畫，將參與戰時支援任務的最低年齡門檻下調至12歲，引發國際社會對伊朗動用未成年人執行安保任務的憂慮。

孩童也想參加　最低參與年齡降至12歲

綜合《法新社》等外媒，納達利接受國家電視台訪問時說明，由於申請加入的年輕志願者年齡層不斷下降，決定將最低參與年齡降至12歲，「因為12歲、13歲的孩子也想參加。」志願者將協助革命衛隊和巴斯基民兵組織執行巡邏、檢查哨、後勤支援，以及蒐集安全情報和作戰巡邏等任務。

街頭驚見少年持槍攔檢　對空鳴槍示警

自2月底戰事爆發以來，德黑蘭街頭出現大量臨時檢查哨。當地居民透露，經常看見穿著便服的青少年手持烏茲衝鋒槍攔檢車輛，「當飛彈擊中某個地方時，那個區域會立即被封鎖，會有一群未經訓練的青少年拿著卡拉什尼科夫步槍，對民眾大聲下令」，還經常對空鳴槍示警。

違反《兒童權利公約》　人權組織批評

這項政策明顯牴觸伊朗簽署的《兒童權利公約》，該公約明令禁止兒童參與軍事活動。2022年22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）遭宗教警察拘留身亡引發示威潮，社群媒體便流傳身穿軍裝和裝備的兒童與青少年照片，引發批評。

人權組織也多次指責伊朗當局過去在鎮壓行動中殺害兒童，伊朗人權中心（CHRI）指出，安全部隊在年初的示威潮中殺害逾200名兒童；國際特赦組織和人權觀察也曾記錄多起兒童在示威中遭射殺、拘留和虐待的案例，批評政府對未成年人使用致命武力的行為已違反國際法。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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