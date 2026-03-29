結婚半年綠光罩頂！妻墮胎人夫超心疼　翻對話驚是「前男友的種」

▲新婚半年發現妻子劈腿前男友，妻子腹中的孩子還極可能是別人的種。（圖／PAKUTASO）



記者許宥孺／高雄報導

陳姓男子與陳姓妻子新婚半年，妻子自稱懷孕但無意生產，由陳男陪同前往婦產科施行人工流產。不料，陳男隨後在妻子手機內發現其與一名李姓前男友往來曖昧，質問之下，妻子才坦承婚前、婚後都和李姓前男友持續聯絡，且流產的胚胎「極可能是前男友的」。陳男憤而向李男提告，法院審理後，判處李男應賠償40萬元，全案可上訴。

老婆懷孕想墮胎 手機驚見曖昧對話

判決指出，陳姓男子與陳姓妻子於2024年7月結婚，但新婚7個多月後，陳女向先生表示懷孕，但不願生產，最後由先生陪同前往婦產科施行人工流產手術。不料術後沒幾天，陳男翻看妻子的手機，發現太太與一名理性男子有曖昧對話，還會頻繁互相報備行蹤。

對話中更出現：「你忙不忙我都想跟你一起睡」、「在台中的時候，你敢直接牽我的手在路邊走，那時候我才覺得我們真的像情侶」等極度親密的內容，甚至大談「私奔」計畫。陳男與妻子對質後，妻子不僅坦承她和李姓前男友從過去在一起，到婚前、婚後一直都有聯絡，更吐露先前人工流產的手術，其胚胎生父可能就是李男。

▲陳姓女子墮胎後還向小王抱怨。（圖／取自免費圖庫pexels）



小王辯稱「普通朋友」 墮胎心情成出軌鐵證

陳姓男子聽完後氣炸，便向李姓男子提告欲求償50萬元，並和陳女離婚。庭訊時，李男辯稱，他與陳女在婚前雖是男女朋友，但在女方結婚後，兩人僅維持普通朋友關係，否認有任何親密行為。

然而，法院在檢視對話紀錄時發現，陳妻曾向李男抱怨墮胎後的心情，表示：「你有了解過我的不安嗎，你知道我拿掉小孩心裡有多難受嗎？我決定拿掉的沒資格提難過？退其次說，他看到我吃術後的藥一臉心疼，你有心疼過嗎？」

離婚後就攜手旅遊 法官判賠40萬

法官認為，若陳女、李男未發生性行為並致孕，陳妻為何要向李男表達墮胎悲痛，甚至將李男與陳男的反應做對比。此外，法院透過出入境紀錄發現，陳男和陳女離婚後，陳女和李男還多次同赴香港、土耳其旅遊，可見互動極為緊密。

法官審理後認為，李男與陳女的行為已明顯逾越社交分際，對話也足見雙方應發生過性行為致陳女受孕。經審酌雙方經濟狀況，判李男應給付陳男40萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。