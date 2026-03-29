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新興計畫卡住張善政喊話卓榮泰　綠委轟：做賊喊抓賊！輪不到你指導

▲▼立委吳思瑤 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委吳思瑤 。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院在野黨團封殺115年度總預算，僅先放行38項、718億新興計畫預算，桃園市長張善政喊話行政院長卓榮泰，「公文到了院長桌子，不只是公務員在等你而已，是整個台灣在等你，應趕快執行」。綠委吳思瑤今（29日）對此痛批，「輪不到你指導卓榮泰怎麼做」，有時間怎麼不去告訴立法院長韓國瑜要立院快審預算？綠委林楚茵也說，張善政為了選舉搞政治鬥爭這根本是年度最誇張的「做賊喊抓賊」，當過行政院長的張善政會不知道總預算對國家機器運作有多重要、卡關有多致命？

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（29日）痛批，「做賊喊抓賊！打人喊救人！」媒體報導標題應該改正為「3兆卡住！整個台灣都在等藍白審預算！」才對，「張善政不要在那邊說幹話啦」。

吳思瑤嗆，輪不到你指導卓榮泰怎麼做，有時間怎麼不去告訴韓國瑜立院快審預算？當過行政院長的張善政，如果立院卡政院，擺爛213天不審預算，做何感想？當過行政院長的張善政，如果你編的預算98%被丟包、76%新興計畫被放生，你不抓狂嗎？還有，TPASS是中央政績，只會割稻尾，讓人看不下去。

▲▼民進黨立委林楚茵質詢。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／立委林楚茵國會辦公室提供）

民進黨發言人、立委林楚茵也批，「太扯了吧！張善政居然好意思說『台灣在等卓揆』？」張善政為了選舉搞政治鬥爭這根本是年度最誇張的「做賊喊抓賊」。

「全台灣明明都在等你們在野黨立委放行總預算好嗎！」林楚茵指出，最荒謬的是，張善政還當過行政院長，總預算對國家機器運作有多重要、卡關有多致命，他會不知道？張善政居然上演「前院長裝糊塗」戲碼，放任自家立委惡意癱瘓總預算整整213天，卡住民生建設，然後再把鍋甩給民進黨，這卸責的嘴臉真的太難看了。

林楚茵表示，整天拿「有同意動支718億（含TPASS）」出來邀功，事實上這只佔國家總預算的2%，剩下的98%全部被藍白死死掐住，而且依法「同意動支」根本不等於「預算三讀」，就是欺騙台灣人，預算被惡意卡死，全民受害。

「楚茵來拆穿張善政的政治騙術」，林楚茵指出，身為「前行政院長+現任桃園市長」，面對極端氣候的災損金、救命錢全卡住；桃園人苦等的「鐵路地下化54億」卡住；全國的AI科技發展預算全部卡住。

林楚茵說，結論就是，自稱「科技市長」，結果放任科技預算被自家人搞死；當過行政院長，卻配合黨意癱瘓國家？拿台灣人的救災錢和地方建設來玩政治鬥爭，真的夠了！她就問，這位「前院長」是真的連預算法都不懂，還是為了政治利益揣著明白裝糊塗？

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