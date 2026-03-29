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大甲媽4/17遶境！接轎一級戰區嚴防開打　彰警和40餘宮廟團體簽約

▲▼大甲媽祖年度遶境急將舉辦，彰化警和宮廟團體簽屬公約維安。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖年度遶境急將舉辦，彰化警和宮廟團體簽屬公約維安。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

2026大甲媽祖年度遶境進香活動將於4月17日正式起駕，彰化警今(29)日上午召集轄區40餘個宮廟代表及接轎團體，共同簽署「優質宮廟文化-行動公約」，規定接轎團體需事先提出接轎申請，建立成員名冊、穿著統一服飾，並指派專員協助維持秩序與交通，希望達成「高自主管理、零聚眾鬥毆、低環保公害、交通真順暢、警民共協力、社會好期待」六大主軸。

根據往年經驗與期程預估，遶境隊伍將於18日中午過後由大度橋進入彰化市區，並於同日23時許行經民生地下道後進駐彰化南瑤宮；北返回鑾時，預計於24日進入彰化市區，當晚駐駕永樂街天后宮，並於25日清晨離開彰化縣境，進入臺中市區。

▲▼大甲媽祖年度遶境急將舉辦，彰化警和宮廟團體簽屬公約維安。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警分局於29日上午特別召集轄區40餘個宮廟代表及接轎團體，召開「遶境協調會」，並共同簽署「優質宮廟文化-行動公約」，以確保遶境期間秩序維護並防制衝突事件。

本次公約以「高自主管理、零聚眾鬥毆、低環保公害、交通真順暢、警民共協力、社會好期待」六大主軸為核心，律定接轎團體需事先提出接轎申請，建立成員名冊、穿著統一服飾，並指派專員協助維持秩序與交通，參與人員避免飲酒，嚴禁爭執鬥毆，減少鞭炮燃放，以晚間22時後「零鞭炮」、24時後「無噪音」為原則，希望在傳統中不失禮節，熱鬧中不失秩序，提升遶境活動品質與社會觀感。

▲▼大甲媽祖年度遶境急將舉辦，彰化警和宮廟團體簽屬公約維安。（圖／記者唐詠絮翻攝）

歷年大甲媽祖遶境均吸引眾多各方人士前來參與，惟以往遶境期間偶有零星衝突事件發生，彰化分局分局長劉千祥對此嚴正聲明：「警方已做好萬全準備，絕不容許任何暴力行為挑戰公權力，凡遇有打架鬧事等滋擾行為，警方將秉持『即時壓制、從嚴究辦』之原則，一律以現行犯逮捕法辦，並呼籲廣大信眾，參加遶境活動時應秉持『不搶轎、理性虔誠祈福』的精神，配合現場人員與警方的交通管制與疏導，同時提醒民眾注意隨身財物安全，共同創造一個神聖、和平、優質的宮廟文化慶典」。

▲▼大甲媽祖年度遶境急將舉辦，彰化警和宮廟團體簽屬公約維安。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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