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賴瑞隆、柯志恩有新對手了！黨主席宣布參戰高雄市長抗衡藍綠

▲▼賴瑞隆、柯志恩有新對手了！司法改革黨、黨主席張靜宣布參戰高雄市長抗衡藍綠。（圖／翻攝司法改革黨臉書粉專）

▲司法改革黨、黨主席張靜宣布參戰高雄市長抗衡藍綠。（圖／翻攝司法改革黨臉書粉專）

記者賴文萱／高雄報導

2026高雄市長選戰，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，不過，在藍綠之外，2023年創黨的司法改革黨也宣布不缺席，將由黨主席，律師張靜親征參戰。張靜強調，為了小黨的生存與尊嚴，決定投身今年高雄市市長的選舉，希望在高雄這塊民主聖地，能化不可能為可能，建立司法改革黨的第一個橋頭堡，為小黨的生存與尊嚴而戰。

司法改革黨2023年7月1日創黨，今日舉行募款餐會，黨主席張靜指出，看看這幾天的新聞，民眾黨前主席柯文哲被羅織入獄，甚至面臨17年的重判；前時代力量黨主席徐永明也因SOGO案遭到重判。

政黨運作、選舉拜票，收受政治獻金本是民主政治運作的常態，但在現今的台灣，只要你的政治聲望威脅到了執政黨，這些獻金隨時可以被扭曲成「政治收賄」。 這種令人難以承受的「雙標司法」，正在向全台灣人民傳遞一個可怕的訊息：順我者昌，逆我者亡。

張靜表示，藍綠兩大黨長期輪流執政，早已將司法資源與政商關係盤根錯節地綁定在一起，他們容不下真正能監督他們的第三勢力，更容不下一個多元、透明的政黨文化。

而現在的民進黨與國民黨完全無視小政黨的存在，小政黨有許多好的訴求與政見，在沒有立法委員席次的情況下，都是空談，完全沒有付諸實現的能力，國民黨與民進黨根本無視小政黨的存在與尊嚴，就因為沒有立法委員。

▲▼選戰拚人氣！柯志恩推「另類三山造勢」，賴瑞隆揪小英總統爬山。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長選舉，柯志恩、賴瑞隆上演藍綠對決。（圖／記者賴文萱翻攝）

張靜說，他身為司法改革黨的主席，為了小黨的生存與尊嚴，決定投身今年高雄市市長的選舉，希望在高雄這塊民主聖地，能化不可能為可能，建立司法改革黨的第一個橋頭堡，寧鳴而死，不默而生，面對2026年的地方選舉，不能再坐以待斃。

號稱自由民主的台灣，絕對不該容許這樣的亂象繼續蔓延。一個正常的民主國家，需要的是更多元的政黨文化與強而有力的在野監督，而不是一黨獨大、司法為政治服務的獨裁假象。

張靜也呼籲所有有共識的在野黨、小黨以及第三勢力，必須放下成見，團結一致，「我們面臨的敵人，不是彼此，而是一個已經腐敗、失去制衡能力的體制。」

他強調，小黨必須結盟，在選舉中形成足以抗衡藍綠的第三股力量；推動制度改革，重塑司法環境：唯有透過參政，取得立法與行政的話語權。

張靜最後說，他將以他的法律專業及45年的司法職業生涯，為小黨的生存與尊嚴而戰，為台灣的公平正義而戰，希望集結所有不滿現狀的力量，從改變制度開始，把乾淨的司法與真正的民主，還給台灣人民。

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