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黃國昌揪人上凱道轟司法　律師：反害慘柯文哲二審

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

針對柯文哲一審遭判17年，引發政治攻防，律師黃帝穎直指，黃國昌動員民眾黨公職與支持者上凱道施壓司法，看似替柯發聲，實際上恐適得其反，甚至「反害慘柯文哲二審」。他強調，這類政治動員不僅無助於案件發展，反而可能讓二審法官更不敢被解讀為受政治影響，進一步影響判決走向。

黃帝穎在臉書發文指出，黃國昌與柯文哲痛批一審法官，甚至將司法審判與總統賴清德連結，「完全罔顧4大事實」，包括案件最初由國民黨議員鍾小平告發、游淑慧擔任調查小組召集人提供資料，還有蔣萬安市府配合檢方偵辦，以及郝龍斌早在媒體公開指控京華城案違法。他直言，整起案件並非單一政黨操作，卻被刻意政治化。

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他批評，藍白陣營上凱道痛批司法判決是「政治干預司法」，反而才是真正對司法施壓，「簡直民主之恥」。更直指這種操作對柯文哲後續上訴毫無幫助，甚至可能造成反效果。

司法官面對外界干預「會更堅守立場」 

黃帝穎進一步說明，依照目前司法實務，若司法官在面對政治壓力時退縮，反而會被認為可以接受關說或施壓，「官聲從此狼藉」。因此，多數司法官在面對外界干預時，反而會更堅守立場、依法裁判。

他舉例指出，過去柯文哲在北院多次羈押庭裁定羈押，「黃國昌在裁押前多次聚眾包圍北檢北院都無用」，顯示司法並不接受政治干預。

對於未來二審走向，他直言，「柯文哲已揚言上訴二審，但二審法官看到藍白聚眾施壓司法，在目前司法實務氛圍，就更不可能接受藍白政治干預。」他並強調，面對朱亞虎認罪行賄、彭振聲認罪圖利等明確證據，法官更不可能因此動搖。

最後他總結，黃國昌不滿法院判決而號召群眾上凱道，看似聲援柯文哲，實際上卻可能讓法官更加警惕外界壓力，「反害慘柯文哲二審」，也再次凸顯政治與司法之間的敏感界線。

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