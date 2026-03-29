利稻村歡慶生日　警所長化身歌手宣導反詐與交安

▲警所長化身歌手宣導反詐與交安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣海端鄉利稻村於日前上午在利稻村文化健康站舉辦115年1至3月聯合慶生活動，現場氣氛溫馨熱絡。活動除準備餐點與蛋糕，邀請壽星與村民共同慶祝外，並結合公益義剪與警政宣導，讓活動兼具關懷與教育意義。

本次活動特別邀請來自台北市的髮型師張立欣前往服務，為30餘名長者及居民提供義剪。張立欣長期投入偏鄉服務，透過專業技術與熱忱，為部落居民整理儀容、傳遞關懷，讓長者煥然一新，深受地方肯定。

活動中，利稻派出所所長胡松俊仁除擔任主持人外，並以國語及布農族語進行雙語宣導，將「165反詐騙」及交通安全觀念融入歌唱與互動之中，以輕鬆活潑方式吸引長者參與，讓防詐與交通安全知識更易理解並深植人心。

胡松俊仁表示，偏鄉地區長者較易成為詐騙集團鎖定對象，透過結合社區活動進行宣導，有助提升參與度與宣導成效，讓防詐觀念在日常生活中自然建立。同時提醒民眾，若接獲可疑來電或訊息，可撥打165反詐騙專線查證，並呼籲用路人遵守交通規則，避免酒後駕車及無照上路，確保行車安全。

本次活動在胡松俊仁所長及警員邱忠華共同參與下，成功將治安與交通宣導融入社區慶生活動，透過寓教於樂方式深化宣導效果。活動尾聲，村民紛紛表示收穫豐富，盼未來持續舉辦類似活動，促進社區情感並提升生活安全感。

關山警察分局表示，未來將持續深入部落，結合在地文化與各類活動推動宣導工作，使警政服務更貼近民眾需求，並呼籲民眾如發現可疑人事物，可撥打110或向鄰近派出所通報，共同維護社會安全。