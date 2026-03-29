全紅嬋公開解釋為何鍾愛「烏龜」　她靦腆透露床上可愛擺設

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋近日迎來19歲生日，她也登上時尚雜誌《嘉人》封面並接受專訪。2024年巴黎奧運期間，全紅嬋的師姐就曾透露，她非常喜歡烏龜，到哪比賽都會有粉絲送烏龜娃娃。全紅嬋也在此次專訪中重新向大眾解釋，為何自己對烏龜情有獨鍾。

▲全紅嬋公開解釋為何鍾愛「烏龜」。（圖／翻攝自微博）

據《嘉人》專訪，全紅嬋在各個賽事後，場邊總是會降下「娃娃雨」，而其中最多的就是烏龜娃娃。全紅嬋表示，「我的床上全都是龜，之所以喜歡烏龜，是覺得牠醜萌醜萌的同時，不著急，一切都是慢慢來。」

作為長期承受高強度訓練和賽事壓力的運動員，全紅嬋在採訪中多次強調，烏龜「不慌不忙」、「一切都慢慢來」的狀態讓她感到安心。她將床上堆滿烏龜玩偶，自稱「烏龜大戶」，甚至逗趣直言「你們不覺得烏龜很像我嗎？」

▲全紅嬋的床上堆滿烏龜。（圖／翻攝自微博）

她欣賞烏龜「醜萌可愛」的外表與「走慢卻堅持前進」的韌性。從背包掛飾、手機殼圖案到18歲生日的客製化烏龜蛋糕，烏龜元素貫穿全紅嬋的生活細節，甚至在巴黎奧運期間，還掀起購買夜光烏龜的熱潮。

巴黎奧運、全運等賽事後，觀眾常向場內拋擲烏龜玩偶表達支持，形成「烏龜雨」場景，而她總會開心跑過去接。全紅嬋坦言，看到娃娃雨的第一個想法總是很感謝。

▲全紅嬋多次在賽場上，接下粉絲送的烏龜娃娃。（圖／翻攝自微博，上同）

《嘉人》27日搶先公布全紅嬋四月刊的生日封面，配文提到，「高台之上，她是萬眾矚目的冠軍；高台之下，她只做忠於自己的女孩。十九歲的全紅嬋，只想順著心意往前走，不慌、不裝、不迎合。人生最難得的，從來不是站得有多高，而是在喧囂中，依然敢做最真的自己。」

公開資料顯示，全紅嬋2007年3月28日出生，7歲開始學習跳水，11歲進入廣東省跳水隊，13歲入選中國國家隊。東京奧運上，年僅14歲的全紅嬋獲得了女子單人10公尺跳台金牌；巴黎奧運上，全紅嬋奪得女子10公尺跳台和女子雙人10公尺跳台兩枚金牌，成為最年輕的奧運三冠王。

▲全紅嬋登時尚雜誌《嘉人》四月號。（圖／翻攝自微博，上同）