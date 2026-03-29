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社會 社會焦點 保障人權

高雄7旬翁路口突鬼切！與後方轎車碰撞慘摔　驚險畫面曝

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區昨（28）日下午發生一起汽機車碰撞事故。一名七旬老翁騎乘機車行經博愛一路與九如二路口時，疑因轉彎未注意後方來車並突然切換車道，導致與後方直行轎車發生碰撞。警方到場後除依規定處理傷患，也針對老翁兩項違規行為開出罰單。

▲▼黃姓老翁騎乘機車行經路口時，疑因轉彎未注意後方來車並突然切換車道，導致與後方直行轎車發生碰撞。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲黃姓老翁騎乘機車行經路口時，疑因轉彎未注意後方來車並突然切換車道，導致與後方直行轎車發生碰撞。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民第一分局於3月28日16時26分接獲報案，指稱博愛一路與九如二路口發生交通事故。據初步調查，35歲余姓女子當時駕駛自小客車，沿站東路及博愛一路南往北方向直行；同向外側車道的78歲黃姓男騎士，在行經路口時突然向左切換準備轉彎，疑因未注意後方路況，導致余女避讓不及發生碰撞。

▲▼黃姓老翁騎乘機車行經路口時，疑因轉彎未注意後方來車並突然切換車道，導致與後方直行轎車發生碰撞。（圖／記者吳世龍翻攝）

事故造成黃男手腳擦傷，隨後自行就醫治療。警方對雙方駕駛進行酒測，確認余女與黃男均無酒駕情事。現場由十全派出所與交通分隊員警進行測繪與處置，詳細肇事責任將由交通警察大隊進一步釐清。

針對此次違規行為，警方當場對黃姓男騎士予以開單告發。黃男因涉及違反《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第2款，即轉彎不依標誌、標線、號誌指示，將面臨新台幣600元以上1800元以下的罰鍰；同時，其未依規定使用燈光的行為也違反了同條例第42條，最高可處新台幣3600元罰鍰。

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