　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊副都心富貴路昨（28日）上午，20歲許姓女子疑似因飲酒喝醉導致情緒潰堤，不僅在路中央隨意攔停行進中的小客車，甚至衝向車捶打引擎蓋，隨後又在自家樓下大聲哭鬧。轄區昌平派出所員警巡邏發現後立即介入，因許女已有自傷行為且情緒極度不穩，經評估後由警方與她母親陪同，強制將許女送往部立台北醫院治療。

▼許女喝醉攔車並捶打行經車輛引擎蓋 。（圖／翻攝threads yaoocheng，下同）

▲▼許女喝醉攔車並捶打行經車輛引擎蓋 。（圖／翻攝threads yaoocheng）

昨天上午9時許，許姓女子不勝酒力，獨自在新莊區富貴路上徘徊，許女當時神情激動，竟突然狂吼衝向路中央，攔下一輛正要經過的小客車，並對著車輛引擎蓋一陣猛力捶打。隨後許女返回住處樓下，持續歇斯底里地哭喊。許母得知到場關心女兒，未料許女見到媽媽後情緒反而更加激動，現場一度陷入混亂。

新莊分局昌平派出所員警執行巡邏勤務時，發現許女脫序行為，主動上前查看。竟在靠近盤查時，發現許女左手腕傷勢且有自傷的傾向，為了保護她生命安全，員警果斷制止並通報消防局救護車到場，將許女送至部立台北醫院就醫。

警方呼籲，民眾如遇情緒困擾或壓力情形，應適時尋求親友支持或專業協助，避免衝動行為造成憾事；若發現身邊親友有情緒異常或疑似自傷傾向，亦可即時通報，共同守護生命安全。

▲▼許女喝醉攔車並捶打行經車輛引擎蓋 。（圖／翻攝threads yaoocheng）

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民眾黨喊現場1萬人！「對綠色獨裁戰到底」
納豆辣妻「挺8月巨肚飛日本」！　短裙現形超細四肢
鍾小平拒上凱道「不想為民眾黨選票丟中間選民」
LIVE／柯文哲被判17年　民眾黨凱道集結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

凱米強颱狂吹！他冒雨上班遭路樹擊落多處骨折　求償51萬敗訴

桃園大學生遭輾重傷！三重客運先致20萬慰問金：會負完全賠償責任

獨／情殺連爆！醫揭「中古奴隸主」心態　狂Call、查勤不順就暴怒

默默守護獲肯定　台東正妹警許可薰榮獲優秀青年

結婚半年綠光罩頂！妻墮胎人夫超心疼　翻對話驚是「前男友的種」

大甲媽4/17遶境！接轎一級戰區嚴防開打　彰警和40餘宮廟團體簽約

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

國1嘉義段車禍！聯結車「右前輪爆胎」失控　衝破護欄翻落邊坡

高雄7旬翁路口突鬼切！與後方轎車碰撞慘摔　驚險畫面曝

基隆春祭國殤緬懷先烈　殉職勇消詹能傑英靈入祀忠烈祠

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

自殺式騎法！高雄伯「外側車道左轉」鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

凱米強颱狂吹！他冒雨上班遭路樹擊落多處骨折　求償51萬敗訴

桃園大學生遭輾重傷！三重客運先致20萬慰問金：會負完全賠償責任

獨／情殺連爆！醫揭「中古奴隸主」心態　狂Call、查勤不順就暴怒

默默守護獲肯定　台東正妹警許可薰榮獲優秀青年

結婚半年綠光罩頂！妻墮胎人夫超心疼　翻對話驚是「前男友的種」

大甲媽4/17遶境！接轎一級戰區嚴防開打　彰警和40餘宮廟團體簽約

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

國1嘉義段車禍！聯結車「右前輪爆胎」失控　衝破護欄翻落邊坡

高雄7旬翁路口突鬼切！與後方轎車碰撞慘摔　驚險畫面曝

基隆春祭國殤緬懷先烈　殉職勇消詹能傑英靈入祀忠烈祠

凱米強颱狂吹！他冒雨上班遭路樹擊落多處骨折　求償51萬敗訴

本季滿分好評《相反的你和我》第二季7月放送！網讚：超有效率

陸網驚爆「頂流女星遭公司索賠3億」　案件複雜拖延…4女神慘躺槍

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

華航3/31起每人限帶2行動電源　國籍航空最新規定一次看

桃園大學生遭輾重傷！三重客運先致20萬慰問金：會負完全賠償責任

「什麼都能做，就是不能比賽！」陳傑憲苦笑好痛苦：對我來說是折磨

獨／情殺連爆！醫揭「中古奴隸主」心態　狂Call、查勤不順就暴怒

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

南韓「最頂人妻」金海莉宣布新身份！　私下超暖舉曝光

5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉

社會熱門新聞

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

台中男逼「分手砲」性侵！挨告喊：我年薪300萬

救護車搶命路口被擋　台中自小客堅不禮讓

高雄特斯拉「倒車直衝」插進大賣場

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

惡男雙刀砍死前女友！高大成：出獄恐再殺人

街頭雙刀刺死女友　保險業務正面照曝

桃園旅宿驚魂！酒醉男闖房強暴未遂遭判6年

快訊／國道賓士火燒車！駕駛急停路肩跳車逃

台中惡男雙刀殺害前女友！法官裁定羈押禁見

員林車站女落軌遭區間車撞擊！

恐怖情人殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

更多熱門

相關新聞

韓籍男新莊餐酒館吃霸王餐　遭警帶回調查

韓籍男新莊餐酒館吃霸王餐　遭警帶回調查

新北市新莊區中正路輔大旁邊一家餐酒館，昨（28日）凌晨一名韓國籍32歲朴姓男子，在店內飲酒消費約900多元後，疑因喝醉竟吃「霸王餐」，當場拒絕買單。警方接獲店家報案後到場，朴男拒出示身分證件，警方隨即將男子帶回派出所釐清身分，經確認身份後店家不願追究責任。

中港光雕展2週破58萬人　週末出遊打卡首選

中港光雕展2週破58萬人　週末出遊打卡首選

拖吊車鳴笛逆向超車　遭罵3字經竟攔車

拖吊車鳴笛逆向超車　遭罵3字經竟攔車

即／新莊婦人高處墜落　命危送醫搶救中

即／新莊婦人高處墜落　命危送醫搶救中

新莊工安意外　59歲工人命危送醫

新莊工安意外　59歲工人命危送醫

關鍵字：

新莊副都心攔車自傷

讀者迴響

熱門新聞

要變天了！　「全台有雨」時間曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

要放4天了　清明連假「雨最大」

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

吳宗憲才唱2首！2男突衝上台狂甩鳥頭

吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」當場傻眼

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

更多

最夯影音

更多
吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面