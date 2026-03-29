新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊副都心富貴路昨（28日）上午，20歲許姓女子疑似因飲酒喝醉導致情緒潰堤，不僅在路中央隨意攔停行進中的小客車，甚至衝向車捶打引擎蓋，隨後又在自家樓下大聲哭鬧。轄區昌平派出所員警巡邏發現後立即介入，因許女已有自傷行為且情緒極度不穩，經評估後由警方與她母親陪同，強制將許女送往部立台北醫院治療。

▼許女喝醉攔車並捶打行經車輛引擎蓋 。（圖／翻攝threads yaoocheng，下同）

昨天上午9時許，許姓女子不勝酒力，獨自在新莊區富貴路上徘徊，許女當時神情激動，竟突然狂吼衝向路中央，攔下一輛正要經過的小客車，並對著車輛引擎蓋一陣猛力捶打。隨後許女返回住處樓下，持續歇斯底里地哭喊。許母得知到場關心女兒，未料許女見到媽媽後情緒反而更加激動，現場一度陷入混亂。

新莊分局昌平派出所員警執行巡邏勤務時，發現許女脫序行為，主動上前查看。竟在靠近盤查時，發現許女左手腕傷勢且有自傷的傾向，為了保護她生命安全，員警果斷制止並通報消防局救護車到場，將許女送至部立台北醫院就醫。

警方呼籲，民眾如遇情緒困擾或壓力情形，應適時尋求親友支持或專業協助，避免衝動行為造成憾事；若發現身邊親友有情緒異常或疑似自傷傾向，亦可即時通報，共同守護生命安全。

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