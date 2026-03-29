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快訊／12:36嘉義阿里山鄉規模4地震　最大震度2級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天中午12時36分嘉義縣阿里山鄉發生芮氏規模4的小區域地震，震央在嘉義縣政府東南東方46.3公里處，深度8.2公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在嘉義縣大埔、高雄市桃源、台東縣利稻。

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根據氣象署測報資料，震度2級地區為嘉義縣、高雄市、台東縣，震度1級地區為台南市、南投縣、雲林縣、彰化縣。

資料來源：氣象署

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