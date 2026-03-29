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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因陸放棄CPTPP？　李淳：我認識高層絕不會坐視中國蟒蛇勒死台灣

▲▼李淳。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲前駐歐盟代表李淳。（資料照／記者蔡紹堅攝）

記者陶本和／台北報導

經貿辦副總談判代表顏慧欣辭世震撼政壇，近日她生前的辭呈曝光，她高度關心台灣國際空間的發展，並直指政院經貿辦對台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的態度消極。針對CPTPP的議題，前駐歐盟代表李淳29日表示，他完全不同意「CPTPP因為中國所以不可能進去，應該放棄」的論點，他認為，他所認識的高層都有理想性也掛念台灣前途，「相信絕對不會坐視中國蟒蛇勒死台灣」。

李淳表示，說CPTPP因為中國所以不可能進去，應該放棄，他完全不同意；他說，其他不談，台灣的未來不能連我們自己都給了北京否決權。

李淳指出，經貿談判從來不是數字跟關稅而已，也是國安問題，若因中國放棄，等於是自我降級、自限。他認為，台灣的處境，意味經貿談判不能只挑會成功、能被捧的談，否則就陷入中國的經濟蟒蛇陷阱，目前感覺已經陷入了。

李淳說，就算進不去CPTPP，我們也必須結合利益跟嚇阻，極大化夥伴國及中國的壓力，嚇阻中國，同時深化雙邊經貿關係。也就是「國際經貿的鳳凰與刺蝟政策」，完全沒有自我放棄的道理。

李淳強調，他認識的高層，都有理想性也掛念台灣前途，相信他們絕對不會坐視中國蟒蛇勒死台灣。他說，是誰在隱瞞中國蟒蛇的風險？這些人一定有這個特質：「不關心台灣只戀棧權位」，而且他們有一點很厲害，很會把經貿講的很複雜很困難，於是只有交給他們才行。

李淳說，台灣現在國際上從幕後走到台前，情勢大好，正是大力扭轉擺脫蟒蛇窒息風險的大好機會。可惜處理蟒蛇陷阱危險又不討好，這些人是不會做的，而且誰提醒他們，他們就要滅口。

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