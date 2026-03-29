男神情恍惚街頭徘徊　台東警耐心查出身分護送返家

▲男子精神狀況不穩流連街頭，警民合作助其平安返家。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前中午，台東縣成功鎮大智街出現一名精神狀況不穩男子在街頭徘徊，因其行為異常、神情恍惚，引起路過民眾注意，憂心可能發生危險，遂通報警方協助處理。台東縣警察局成功分局新豐派出所接獲報案後，立即派遣警員廖品宇及巴耀宗前往現場查處。

警方到場後發現，該名男子言語表達混亂，無法清楚說明個人身分與住處，也無法提供有效聯絡方式。員警隨即以耐心方式與其互動，透過觀察言談內容及隨身物品，逐步比對相關資訊，經多方查證後，最終確認其身分。

在確認身分後，考量男子當時精神狀況不穩，員警先行安撫情緒，並將其帶離車流較為頻繁路段，以降低發生危險的風險，隨後協助護送返家。家屬見男子平安返抵住處，對警方即時協助表達感謝，並表示平時照顧不易，對警方主動關懷與協助深表肯定。

警方同時向家屬提供相關社會福利及醫療資源資訊，建議可尋求專業單位協助，以減輕照護壓力並提升當事人安全保障。

成功分局表示，若民眾發現疑似迷途或需協助之人，應即時通報警方或相關單位處理。警方將持續秉持為民服務精神，主動關懷弱勢族群，維護社會安全與秩序。