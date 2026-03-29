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南投春祭緬懷因公殉職戰士、撫慰遺族　忠烈祠遷中興新村6月動工

▲南投縣115年忠烈祠春祭大典今天舉辦。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣115年忠烈祠春祭大典今天舉辦。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為緬懷先烈及因公殉職的戰士，南投縣政府表示，已完成將忠烈祠遷建到中興新村的相關規劃，預定於117年初1月完成，將打造公園化的忠烈祠，讓莊嚴之地更親人、更讓遺族安心。

縣府於今日329青年節上午在南投縣忠烈祠舉行「南投縣115年春祭抗戰陣亡將士、殉難官民暨公祭本縣在營因公殉職戰士典禮」，由副縣長王瑞德擔任主祭官、縣議員林儒暘擔任糾儀官，縣府民政處副處長陳平洲、南投縣榮民服務處長李毓錫及南投縣後備指揮部指揮官張隆銘、南投憲兵隊中校劉志敏，縣府各局處、鄉鎮市公所代表與祭，多位因公殉職戰士遺族也全程參加。

▲南投縣115年忠烈祠春祭大典和人倫分站榮民塔春季祭典近日先後舉辦。（圖／南投縣政府、林業保育署南投分署提供）

▲南投縣115年忠烈祠春祭大典和人倫分站榮民塔春季祭典近日先後舉辦。（圖／南投縣政府、林業保育署南投分署提供）

王瑞德於儀式中依序上香、獻花、獻茶、獻果後恭讀祭文，並與陪祭者向抗戰陣亡將士及殉難官民靈位暨該縣在營因公殉職戰士軍警靈位，行三鞠躬禮，過程莊嚴肅穆，禮成後也逐一慰問與祭遺族，感謝陣亡將士為國家的付出。

王瑞德指出， 3月29日是青年節，感念先賢先烈為國家拋頭顱、灑熱血，縣府每年都會舉辦春祭典禮，希望藉此讓大眾不忘先烈犧牲奉獻精神、撫慰遺族喪失親人的悲傷；而南投縣忠烈祠現址是向碧山巖借用，遷建中興新村的相關規劃目前正進行發包作業，預定於今年6月開工、117年1月完工。

王瑞德也感謝軍人為國家每日精勤的訓練，並期勉後備官兵，乃至一般民眾，都應效法軍人的精神與使命感，才能一同齊心保衛家園，並強調所有人都不樂見任何戰爭導致親友國人的傷亡，即使是演訓頻率提高也會增加國軍意外傷亡，與其事後對殉職戰士緬懷，但如果戰爭傷亡都能不發生才是最好的，讓國家能在民主、安全的環境下永續發展，社會安定繁榮。

▲南投縣115年忠烈祠春祭大典和人倫分站榮民塔春季祭典近日先後舉辦。（圖／南投縣政府、林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署人倫分站榮民塔春季祭典日前舉辦。（圖／林業保育署南投分署提供）

另林業保育署南投分署為感念早期開發林道、守護山林殉職的榮民前輩，於3月26日於水里工作站人倫分站榮民塔舉行 115年度春季祭祀活動，由南投分署副分署長孫宗志擔任主祭官，率該分署同仁及相關造林業者，會同簡稱南投榮服處副處長羅婷婷等40餘人共同參與，典禮莊嚴肅穆；孫宗志副也呼籲社會大眾或山友在山區活動、行走於林道間享受大自然時，能心存感恩，緬懷前人為這片土地所做的無私付出。

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