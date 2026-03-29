台東新生國中盃體育賽熱鬧登場　百人齊聚展現融合運動精神





▲新生盃適應體育電子飛鏢及飛盤擲準賽。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動適應體育發展，台東縣立新生國民中學於28日舉辦「114學年度新生盃適應體育電子飛鏢及飛盤擲準賽」，活動屬運動部核定「114學年度適應體育重點學校卓越精進啟航計畫」，並由台東縣政府教育處身障資源中心承辦，吸引逾百名師生、家長及社區民眾參與，共同體驗融合運動的多元魅力。

活動邁入第二屆，除延續電子飛鏢項目外，今年特別新增飛盤擲準賽，並同步規劃融合教育、身障體驗及適應體育與特殊教育宣導，讓參與者透過實際體驗與專業解說，進一步理解適應體育核心精神。電子飛鏢透過數位計分降低參與門檻，飛盤擲準則於校園草地進行，參賽者瞄準設置黃色旗幟的籃架投擲，不僅考驗手眼協調，也增添戶外運動趣味，現場氣氛熱絡。

本次賽事分為學生組、成人組及融合教育組，其中融合教育組安排身心障礙學生與一般學生及社區民眾同場競技，實踐《身心障礙者權利公約》（CRPD）第30條運動平權理念，讓不同能力的參與者皆能在公平且友善的環境中享受運動樂趣。

參與學校包含台東專科學校、台東高中、台東大學附小、馬蘭國小及賓朗國小等，多所學校與社區民眾熱情參與，展現適應體育逐步向下扎根的成果。家長表示，新增飛盤項目讓孩子接觸更多元運動型態，看見孩子專注投入並從中獲得成就感，是最珍貴的收穫；學生也分享，透過練習掌握力道成功命中目標，讓運動變得更有挑戰與樂趣。

校方指出，活動能順利舉辦，有賴民間單位資源挹注，包括達斯萊有限公司、易利飛有限公司、花鳥風月飛鏢專賣網、捷盛電子科技股份有限公司及晶豪科技教育基金會等協力支持，提升賽事品質，也讓台東學子有機會接觸多元運動設備，縮短城鄉資源差距。

新生國中強調，未來將持續推動適應體育相關計畫，優化校園無障礙環境與教學資源，並規劃更多元運動課程，讓每位孩子都能在運動中建立自信，攜手打造包容且友善的運動文化。

▲新生盃適應體育電子飛鏢及飛盤擲準賽。（圖／記者楊晨東翻攝）