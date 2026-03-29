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美伊開戰意外贏家！這國「24天吞1整年轉運量」　港口費4折搶客

▲▼ 2023年6月一艘俄羅斯油輪停在巴基斯坦喀拉蚩港。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2023年6月一艘俄羅斯油輪停在巴基斯坦喀拉蚩港。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊開戰後荷莫茲海峽封鎖，全球航運格局出現重大變化，巴基斯坦喀拉蚩港意外成為最大贏家。巴國海事部長喬德里（Muhammad Junaid Anwar Chaudhry）透露，喀拉蚩港過去24天處理的轉運貨櫃量高達8313個，一舉超越2025年全年的8300個貨櫃總量。

波斯灣傳統樞紐癱瘓　航運巨頭改道

《日經亞洲》報導，荷莫茲海峽2日起因伊朗封鎖無法通行，使得杜拜傑伯阿里港、阿曼沙拉拉港等波斯灣傳統樞紐全數癱瘓，迫使全球航運巨頭如馬士基（Maersk）、中遠海運（COSCO）等改道尋找替代方案，而喀拉蚩港憑藉地理優勢和既有港口營運基礎，迅速承接大量轉運需求。

國際營運商早有準備　政府祭60%折扣

貿易顧問阿薩德（Ali Asad）指出，香港和記港口（Hutchison Ports）等國際營運商早在巴基斯坦建立完善機制，一旦危機來臨便可立即啟動現有系統分流貨物，不必從零開始。此外，巴基斯坦政府決定自18日起祭出港口費4折優惠，經濟學家阿夫薩爾（Aqdas Afzal）直言，成本誘因令航運公司無法抗拒。

提升國際形象　成波斯灣替代選項

阿薩德表示，轉運量激增帶來的最重要長期效益是提升巴基斯坦作為潛在主要貿易樞紐的形象，「這顯示巴基斯坦有能力可靠地處理國際貨物，有助於將其定位為既有波斯灣地區貿易樞紐之外的可行替代選項。」

不過阿夫薩爾也提醒，若想將這種短期紅利轉為長期優勢，巴基斯坦需要穩定的政策框架。資深金融專家拉拉尼（Saleem Lalani）則警告，擴大港口容量牽涉倉儲、鐵公路等多式聯運建設，暗示巴基斯坦的財政狀況恐怕難以支撐全面升級。

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