伊朗爆分裂！伊朗總統槓上革命衛隊　警告不停火經濟徹底崩潰

▲伊朗總統裴澤斯基安。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗政權內部驚傳出現分裂！伊朗國際報導，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）之間存在嚴重分歧，裴澤斯基安批評革命衛隊攻擊鄰國、不斷升高區域緊張局勢的作法，並要求由伊朗政府出面制定有關戰爭的行政決策，但遭到瓦希迪拒絕。

伊朗總統槓上革命衛隊總司令

裴澤斯基安其實早在3月7日便公開針對伊朗武裝部隊針對鄰國的隨意開火行為道歉，稱這類攻擊會停止，除非遭受攻擊。不過就在這段談話公開後不久，伊朗還是持續發動攻擊。

▲伊朗革命衛隊總司令瓦希迪。（圖／VCG）

知情人士透露，裴澤斯基安與瓦希迪針對如何主導戰爭及其對人民生活與經濟所帶來的衝擊存在嚴重分歧，裴澤斯基安批評革命衛隊加劇緊張情勢和攻擊鄰國的行為，警告這將帶來嚴重經濟後果，更說若不停火，伊朗經濟可能會在3周至1個月內徹底崩潰。

不只如此，裴澤斯基安呼籲革命衛隊把行政管理權歸還伊朗政府，但遭到瓦希迪斷然拒絕。革命衛隊更反過來指責，裴澤斯基安未能在戰爭爆發之前針對體制多項結構性問題推動改革。

戰爭第5周 提款機沒錢領、民生物資暴漲

隨著戰火持續進入第5周，經濟方面的衝擊影響越來越明顯，許多提款機沒錢可領或是無法使用，就連包含伊朗國家銀行（Bank Melli）在內的多家主要銀行網路銀行服務也出現斷斷續續的情況。

伊朗網路中斷導致各項服務癱瘓，工廠更因原料嚴重短缺面臨停產，行政系統運作也受到影響。此外，民生物資價格按小時飆升，部分主食價格比戰前暴漲至少50%。政府職員指出，在過去這3個月，大多數職員的薪資與福利都未能按時發放。